За неделю в Татарстане сильнее всего подорожали картошка и сосиски

Однако значительно подешевели помидоры и яблоки

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за неделю сосиски и сардельки подорожали на 2,41%, до 491 рубля за 1 кг. Также значительно выросли цены на картофель (+4,53%, до 46,55 рубля за кг), следует из данных Татарстанстата.

Кроме того, ряд продуктов в республике подорожали в диапазоне 1—1,7%. Среди таких — сливочное масло (до 939,5 рубля за 1 кг), молоко 2,5—3,2% жирности (до 99,58 рубля за литр), макароны (до 77,65 рубля), свекла (до 42,12 рубля).

В свою очередь, в Татарстане за тот же период подешевели помидоры (-6,61%, до 180 рублей за 1 кг) и яблоки (-2,42%, до 127,19 рубля за кг).

Ранее сообщалось, что Татарстан предложил развивать сотрудничество с ОАЭ в сельском хозяйстве и энергетике.

Никита Егоров