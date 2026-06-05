Минниханов обсудил с делегацией Бахрейна развитие инвестсотрудничества на ПМЭФ-2026

«Бахрейн — один из финансовых центров Ближнего Востока», — подчеркнул раис Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках ПМЭФ-2026 провел встречу с делегацией Королевства Бахрейн, сообщает пресс-служба раиса. Минниханов отметил, что Россия рассматривает Бахрейн как важного торгово-экономического и инвестиционного партнера в регионе. Раис обсудил с представителями делегации развитие сотрудничества и рассказал о текущих совместных проектах.

Минниханов напомнил, что в прошлом году в Казани открылся первый в мире представительский офис организации AAOIFI, что стало важным шагом в развитии взаимодействия в сфере исламских финансов. Напомним, что ДУМ РТ создаст Шариатский комитет по исламским финансам.

— Бахрейн — один из финансовых центров Ближнего Востока. Татарстан со своей стороны является пилотным регионом в России по внедрению принципов исламского банкинга и финансирования. Наши предприятия готовы к работе в Бахрейне,— подчеркнул Минниханов.

Наталья Жирнова