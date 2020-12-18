Главное о коронавирусе на 18 декабря: поступление вакцины в Челны и Нижнекамск, что говорил Путин о COVID-19

Корпоративы не отменят



За последние сутки в Татарстане подтвердились 97 новых случаев коронавируса, из них один — завозной, остальные — контактные. 28 человек госпитализировано, 69 получают лечение на дому. Всего на 18 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 975 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 445 человек, в том числе 29 за минувшие сутки. Умерли за весь период 170 человек.

В Нижнекамскую ЦРМБ поступило 80 доз первой партии вакцины «Спутник V» от коронавируса. В первую очередь препарат получат медицинские работники, а также работники образования, социальной и транспортной сферы, волонтеры.

В Татарстане зарегистрировали три смерти от коронавируса. Жертвами коронавирусной инфекции стали мужчины 1949, 1946 и 1944 годов рождения.

Президент Татарстана Рустам Минниханов считает, что новогодние корпоративы необходимо правильно организовывать, а не запрещать.

Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах готовятся к кампании по вакцинации от коронавируса. В город уже поступили 230 доз вакцины «Спутник V». Всего же в республику завезли 2 900 доз.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, как поступить в случаях, если на корпоративе в общественном месте заметили нарушения «антиковидных» мер. С 21 декабря ведомство открывает горячую линию для звонков именно по замечаниям при проведении массовых мероприятий — новогодних концертов, елок, открытия новогодних городков, корпоративов.

Авдонина отметила, что вопрос продления новогодних каникул для школьников не стоит, поскольку ситуация в республике на сегодня не осложненная.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева рекомендовала промывать нос после посещения мест с большим скоплением людей. Она также подчеркнула важность длительного сна.

Фото: tatar-inform.ru

Авдонина подчеркнула, что реквизит актеров, играющих роль Деда Мороза, должен обрабатываться в зависимости от материала. Ношение масок рекомендовано оставить, чтобы обезопасить и Деда Мороза, и тех, кто с ним общается.

Яркаева напомнила, что, по рекомендации Минздрава РФ, предполагается следующая очередность прививки «антиковидной» вакциной: медработники, сотрудники образовательных учреждений, социальных учреждений; коллективы, которые проживают в учреждениях соцобслуживания; работники транспорта. Она подчеркнула, что как только вакцина поступит в Татарстан в достаточном объеме для вакцинации групп населения из первой очередности, начнется массовая вакцинация граждан.

«Лайт-вакцина» от Центра Гамалеи



За последние сутки в России выявлено 28 552 новых случая коронавируса, выздоровели 26 093 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 791 220 человек, а выздоровевших — до 2 228 633 человек.



Зафиксировано 611 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 49 762 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 84,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 539 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 598,9 тыс. человек.



Во время пресс-подхода после большой онлайн-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналистов о том, когда закончится пандемия коронавируса. Он сказал, что все будет зависеть от формирования популяционного иммунитета и массовой вакцинации.

Путин прокомментировал идею о введении специальных международных сертификатов, по которым люди, получившие вакцину от коронавируса, смогли бы без ограничений передвигаться по стране и за границу. Президент считает, что можно об этом говорить, но хорошо известно, что «даже люди с прививкой могут быть переносчиками [коронавируса]».

Фото: kremlin.ru

Путин прокомментировал недовольство российских студентов и их родителей отсутствием снижения размера оплаты обучения в университетах в формате онлайн. Он заявил, что хоть онлайн, хоть офлайн преподаватели исполняют свои профессиональные обязанности, а значит, нет оснований снижения оплаты за обучение на дистанте.

Путин также рассказал, что до него противокоронавирусная вакцина «еще не добралась», так как уже запущенная в гражданский оборот вакцина предназначена лишь для лиц не старше 60 лет. Однако он планирует привиться, как только появится такая возможность.

Вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов сообщил, что в пандемию число хакерских атак на российские компании выросло на треть.

Фото: lenoblinform.ru

Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что применение разработанной Центром «лайт-вакцины» от коронавируса поможет привить большее количество людей и избежать тяжелого течения заболеваемости и смертности среди населения в условиях пандемии. По его словам, «лайт-вакцина» будет действовать не на 100%, а по-разному у разных категорий вакцинируемых.

«Косвенное принуждение» к вакцинации в Бразилии

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились74 958 938 человек, 1 662 228 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (17 212 496). На второй строчке — Индия (9 979 447), на третьей — Бразилия (7 110 434). Россия на четвертом месте (2 736 727, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 483 524).



Больше всего смертей зафиксировано в США (310 782). За ними следуют Бразилия (184 827), Индия (144 789), Мексика (116 487) и Италия (67 220).



Из 16 стран, с которыми возобновлено авиасообщение, только в трех эпидемиологическая обстановка полностью соответствует критериям Роспотребнадзора. Так, всем критериям эпидемиологическая обстановка соответствует только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии. Двум из трех критериям соответствуют Киргизия, Египет, Куба, Мальдивы. Одному из трех критериев — Великобритания, ОАЭ, Республика Корея, Сербия, Япония.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сдал тест на коронавирус, он оказался положительным. Президент уйдет на изоляцию на 7 дней. Он продолжит работать и осуществлять свою деятельность удаленно.

Фото: dw.com

Король Швеции Карл XVI Густав признал неудачу национальной стратегии борьбы с коронавирусом, которая предусматривает отказ от карантина. Король отметил, что граждане Швеции сильно пострадали, многие не смогли попрощаться с умершими членами семей.

Профильный комитет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) при Министерстве здравоохранения и социальных служб США рекомендовал руководству регулятора одобрить обращение американской компании Moderna за регистрацией их вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Прививку рекомендовано делать совершеннолетним американцам. Препарат одобрили 20 экспертов, один воздержался.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельски сообщил, что с 28 декабря до 17 января введут общенациональный карантин. В дополнение к существующим ограничениям закрываются отели (в том числе для деловых поездок), горнолыжные трассы и торговые центры (кроме продуктовых магазинов).

Фото: deon.pl / rubaltic.ru

Верховный суд Бразилии позволил государству «косвенно принуждать» население к вакцинации от нового коронавируса. В случае принятия соответствующих законов власти различных уровней смогут за отказ от иммунизации вводить в отношении граждан ограничения. Судьи при этом подчеркнули, что для вакцинации необходимо согласие человека — любое решение о принудительной вакцинации людей, то есть без их явного согласия, будет являться вопиющим нарушением конституции.

Китайские власти планируют к Празднику весны — Новому году по лунному календарю — вакцинировать от коронавируса не менее 50 млн человек. В 2021 году Праздник весны, или первый день лунного Нового года, приходится на 12 февраля. Для вакцинации будут использоваться китайские вакцины, разработанные компаниями Sinopharm и Sinovac Biotech Ltd.

Маргарита Головатенко