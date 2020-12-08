Главное о коронавирусе на 8 декабря: власти РФ не ограничат поездки между регионами, страны скупают Pfizer

Фото: Илья Репин

Спрос на курьеров в Казани вырос в четыре раза



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 90 новых случаев коронавируса. Всего на 7 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 048 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 9 642 человека, в том числе 93 за минувшие сутки. Умерли за весь период 152 человека.

Аналитики сервиса Superjob подсчитали, что спрос на курьеров в Казани вырос на 284% в сравнении с декабрем 2019 года. Одна из причин — пандемия коронавируса.

Последний месяц в Челнах не регистрируются летальные случаи от коронавируса, хотя прирост заболеваемости остается стабильным. С начала пандемии в автограде зарегистрировали 29 смертей.

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. От инфекции умерли 74-летняя женщина и 77-летний мужчина.

Фото: nabchelny.ru

В Челнах приостановили капремонт корпуса Б инфекционной больницы на полтора месяца. Такое решение было принято по просьбе управления здравоохранения в связи с тем, что закрытие на реконструкцию приведет к потере необходимых в настоящее время койко-мест в медучреждении.

Замруководителя управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина озвучила рекомендации людям, которые живут вместе с больными COVID-19: весь период лечения больного дома следует уделять особое внимание уборке с применением средств дезинфекции, в обязательном порядке обрабатывать поверхности, выделить больному отдельную посуду и обрабатывать ее с дезсредствами. По возможности следует выделить отдельную комнату и проветривать ее каждые два часа. Все, кто ухаживает за больным, должны носить маску.

Авдонина рассказала, что на сегодня в республике имеются две вакцины от коронавируса. Вакцина «Спутник V» прибыла по линии Минздрава РФ, препарат будет прививаться определенным группам граждан. В первую очередь речь идет о медработниках. «ЭпиВакКорона» пока проходит пострегистрационные испытания на добровольцах.

Фото: mos.ru

По словам Авдониной, вопрос о закрытии Татарстана из-за пандемии коронавируса на сегодня не стоит — сейчас такие мероприятия не нужны и могут привести даже «к неприятным последствиям».

Продление ограничений в школах

За последние сутки в России выявлено 26 097 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 938 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 515 009 человек, а выздоровевших — до 1 981 526 человек.



Зафиксировано 562 смерти. За весь период в России от коронавируса умерли 44 159 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 80 млн тестов на коронавирус, в том числе 323 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 540,8 тыс. человек.



Депутат Госдумы и бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предположил, что при условии строгого соблюдения «антиковидных» мер в Москве после Нового года можно ожидать спада заболеваемости коронавирусом.

Фото: duma.gov.ru

Заведующий кафедрой общей и клинической фармакологии РУДН, профессор Сергей Зырянов рассказал, какие лекарства следует покупать в период пандемии — вместо антибиотиков лучше приобрести жаропонижающие средства. Не стоит самостоятельно лечиться противовирусными препаратами и злоупотреблять витамином D.

Ограничения, введенные в российских образовательных учреждениях на фоне пандемии коронавируса, продлили до 1 января 2022 года. До конца 2021 года в школах, детсадах и других объектах социнфраструктуры для детей и молодежи под запретом массовые мероприятия. В учреждениях необходимо проводить термометрию, регулярную уборку и проветривание. За каждым школьным классом должен закрепляться свой кабинет.

Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Василий Узун заявил, что в 2021 году цены на продукты питания вырастут во всем мире. Это связано с пандемией коронавируса.

В некоторых регионах начать массовую вакцинацию от коронавируса готовы лишь в 2021 году. О таких планах сообщили Ставропольский край, Ямал, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Новосибирская, Свердловская, Воронежская и Липецкая области.

Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал глав регионов перенять московский опыт в борьбе с коронавирусом. Также он поручил подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса, создать все условия для логистических операций и проработать путь для транспортировки людей из отдаленных районов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в России нет необходимости вводить новые ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом.

В Минздраве не предлагали ограничить возможность передвигаться между регионами или муниципалитетами. В научном докладе говорилось, что такие меры для борьбы с распространением коронавируса «использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами».

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сказала, что «марафону коронавируса пока не видно ни конца, ни края».

Фото: mos.ru

Штраф экс-президенту за маску на подбородке



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 67 592 458 человек, 1 544 543 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (14 949 300). На второй строчке — Индия (9 703 770), на третьей — Бразилия (6 623 911). Россия на четвертом месте (2 466 961, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 349 059).



Больше всего смертей зафиксировано в США (283 703). За ними следуют Бразилия (177 317), Индия (140 958), Мексика (110 074) и Великобритания (61 531).



Глава департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен высказала мнение, что вакцинация от коронавируса должна носить добровольный характер — делать ее обязательной нет необходимости.

Генеральный секретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти рассказал, что примерно треть пациентов после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 испытывают различные проблемы со здоровьем. Многие переболевшие чувствуют слабость, у них могут появиться психологические проблемы. В некоторых случаях нужна амбулаторная реабилитация и восстановление респираторных функций.

Фото: Ринат Назметдинов

Американская компания Pfizer сообщила администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет предоставить существенное количество дополнительных доз вакцины против коронавируса до конца июня или июля, так как другие страны скупили большую часть запасов. В связи с этим возникают сомнения по поводу того, смогут ли американские власти придерживаться графика и провести вакцинацию большей части населения страны к концу весны или началу лета.

Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 3 тыс. крон (около $135) за неправильное ношение маски. В ходе публичного мероприятия в центре Праги он умышленно носил маску только на подбородке, не подчинился требованию полицейских и не закрыл маской рот и нос.

Неизвестная болезнь, поразившая несколько сотен жителей города Элуру в южном индийском штате Андхра-Прадеш, не связана с пандемией коронавируса, сообщил инспектор округа Западный Годавари в штате Андхра-Прадеш Долла Джоши Рой. По его словам, все результаты тестов на коронавирус оказались отрицательными.

Маргарита Головатенко