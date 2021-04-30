Авдонина о новых проверках кафе: «Был выявлен весь спектр нарушений антиковидных мер»

Фото: Максим Платонов

К вопросу о снятии ограничений можно будет вернуться только в конце мая

Роспотребнадзор по-прежнему отказывается снимать ограничения из-за распространения коронавируса в Татарстане, так как видит «не совсем радужную картину по заболеваемости». Сегодня заместитель руководителя татарстанского управления ведомства Любовь Авдонина констатировала — нужный процент коллективного иммунитета еще не достигнут, а нарушения в заведениях общепита и магазинах остаются.

— Я уже говорила, что мы несколько замедлились в темпах снижения. В феврале мы наблюдали интенсивный спад заболеваемости, в марте он приостановился. Тем не менее тенденция к снижению была. В апреле мы остановились в динамике... Это нас несколько настораживает, поскольку это та грань, которую есть риск переступить не совсем в том направлении, в каком бы нам хотелось. Риски уйти в рост остаются, — сообщила она, призвав правильно носить маски, не на подбородке, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест массового скопления людей.

Один из камней преткновения на пути к снятию ограничений — коллективный иммунитет.

— В республике есть все три вакцины, они эффективные, они безопасны. Количество вакцинированных увеличивается, и вместе с тем, конечно же, нам хотелось бы, чтобы тот уровень коллективного иммунитета, который планируем достичь средствами иммунопрофилактики, он был не менее 60%, — сказала Любовь Авдонина. — С учетом заболеваемости на сегодня, конечно же, никакой речи о снятии ограничений не идет. И с учетом того, что впереди у нас очень много значимых государственных и религиозных праздников, после них мы, конечно же, будем наблюдать ситуацию еще в течение 14 дней. И к вопросу о снятии каких-либо ограничений можно будет вернуться только в конце мая.

Фото: Ринат Назметдинов

Другим моментом остаются продолжающиеся нарушения в общепите и на других объектах. В апреле было проверено две тысячи точек и нарушения были выявлены в 151 заведении (7,5%).

— Мы продолжаем надзорные мероприятия, и, к сожалению, итоги этих мероприятий нас также не совсем радуют в части того, что объекты несколько расслабились и пренебрегают теми мерами профилактики, которые они должны соблюдать... Процент нарушителей, к сожалению, не уменьшается и даже несколько увеличивается. И это не есть хорошо, — заявила представитель Роспотребнадзора.



В прошлые пятницу, субботу и воскресенье Роспотребнадзор провел рейды в вечернее время, после 19.00. Были осмотрены 23 объекта общественного питания, причем не только в Казани, но и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольске и Альметьевске.

— К сожалению, на всех 23 проверенных объектах были выявлены нарушения. Нарушения были грубые, причем был выявлен весь спектр нарушений антиковидных мер, который может быть, — это социальное дистанцирование: впритык расставленные столики, это стопроцентная наполняемость залов. И более того, «отличились» кафе города Набережные Челны, где из шести проверенных кафе в пяти оказывались услуги по предоставлению кальянов. Это на сегодня наиболее грубое нарушение. Кроме того, было такое нарушение, как антисанитарное состояние объектов общественного питания внутри — это места приготовления пищи, отсутствие антисептиков для посетителей и персонала, — отметила Авдонина, заявив, что из-за этого ограничения на работу ночью снимать пока не будут.

Фото: Максим Платонов

Более того, Роспотребнадзор потребовал закрыть все объекты, нарушающие меры. Уже вынесено девять таких решений о приостановлении деятельности на срок от 20 до 90 суток — два кафе в Нижнекамске, пять в Челнах и одно в Казани. Остальные материалы находятся в работе, решения по ним ожидаются сегодня.

Общепит уже два месяца просит разрешить работу в ночное время

Предприятия общепита просят разрешить им работать в ночное время уже почти два месяца, со 2 марта. Тогда 35 заведений подписали письмо с просьбой на имя президента Татарстана Рустама Минниханова. Глава РТ поручил проработать предложение, однако с тех пор Роспотребнадзор регулярно отказывается это делать.

Недавно рестораны решили сделать ход конем и предложили вакцинировать от коронавируса своих сотрудников.

— Мы хотим донести, что сообщество много делает для того, чтобы ограничения по режиму работы уже наконец-то сняли, как это давно сделали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск и другие города, — сообщил член Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, директор кафе «Сказка» Михаил Шарипов.

Некоторые представители казанского общепита рассматривали эту меру как своеобразную «сделку»: дескать, мы провакцинируем сотрудников, они не будут никого заражать, вы ослабите ограничения.



Управление Роспотребнадзора по РТ на встрече с рестораторами предложило поддержать прививочную кампанию, но заявило — охват вакцинацией только сотрудников общепита не может служить основанием для снятия ограничений.

— Вместе с тем приверженность вакцинации (например, наклейка на входе в заведение о том, что сотрудники вакцинированы, или значок о вакцинации у официанта и др.), безусловно, может способствовать доверию потребителей в период ограничительных мероприятий и свидетельствовать о заботе о них», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Дарья Пинегина