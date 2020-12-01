Главное о коронавирусе на 1 декабря: больничные в Татарстане, дистант в вузах Москвы и Петербурга

Связь пандемии ВИЧ и COVID-19

За последние сутки в Татарстане подтвердились 85 новых случаев коронавируса. Всего на 21 декабря в Татарстане зарегистрировано 10 424 случая COVID-19.



Выздоровели за весь период 9 139 человек, в том числе 64 за минувшие сутки.

Умерли 136 человек.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что, если люди массово пойдут на корпоративы, это приведет к росту заболеваемости на новогодних праздниках.

Авдонина сообщила, что на катках и лыжных базах введут ограничения по количеству посетителей. Это коснется только зоны покупки билетов и раздевалок, где могут образовываться очереди. Ведомство будет рекомендовать ввести предварительную электронную запись.

Фото: Дмитрий Резнов

Депутат Государственной думы от Татарстана, бывший глава регионального Минмола, экс-министр спорта РТ Марат Бариев заболел коронавирусной инфекцией. Член нижней палаты парламента рассказал, что болеет уже вторую неделю.

Роспотребнадзор по Татарстану констатировал рост числа нарушителей «антиковидных» мер. За последние две недели проверили 1 445 объектов и нарушения выявили в 152, то есть в 10,5%. Ранее доля нарушений составляла порядка 8%.

Начальник отдела санитарной охраны Роспотребнадзора Татарстана Луиза Борисова сравнила пандемии ВИЧ и коронавируса. По ее словам, начало обеих пандемий сопровождалось отсутствием интереса к этим заболеваниям — каждый думал, что его эта инфекция на коснется никогда. Борисова отметила, что ВИЧ-инфицированные люди больше подвержены заболеванию COVID-19. Число заболевших коронавирусной инфекцией среди ВИЧ-позитивных в четыре раза больше, чем среди ВИЧ-негативных.

В больнице Иннополиса прошла презентация робота MedBot М-304 компании ООО «Робософт» для дезинфекции помещений. Робот на колесной платформе может автономно передвигаться по больницам, гостиничным комплексам и местам массового скопления людей. Он дезинфицирует помещения ультрафиолетовыми облучателями.

Фото: Ринат Назметдинов

Каждый пятый работник Татарстана (21%) брал больничный за последние шесть месяцев, говорится в данных исследования сервиса hh.ru. В большинстве случаев выдача больничного не была связана с коронавирусом. Лишь 13% опрошенных указывали на то, что брали больничные из-за COVID-19: болели сами, контактировали с заболевшими или вернулись из страны с большим числом случаев коронавирусной инфекции.

В Лаишевском районе Татарстана за несоблюдение мер профилактики коронавируса на 50 тыс. рублей оштрафовали ресторан и приостановили деятельность продовольственного магазина. По решению Лаишевского райсуда виновные лица должны устранить все нарушения противокоронавирусных мер и выполнить все предписания Роспотребнадзора.

Поддельные справки



За последние сутки в России выявлено 26 402 новых случая коронавируса, выздоровели 24 763 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 322 056 человек, а выздоровевших — до 1 803 467 человек.



Зафиксировано 569 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 40 464 человека.



В России на сегодняшний день проведено более 76,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 333 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 510,3 тыс. человек.



Помощник министра здравоохранения РФ Ляля Габбасова заявила, что в России ожидается снижение охвата тестированием населения на наличие ВИЧ-инфекции. По ее словам, это связано с пандемией коронавируса — допуск в медорганизации становится ограниченным.

Фото: medvestnik.ru

Президент компании «Ростагроэкспорт» и основатель бренда «Б.Ю. Александров» Борис Александров умер от коронавируса. Госпитализирован Александров был 23 ноября. Его состояние врачи оценивали как тяжелое. Он был подключен к аппарату ИВЛ.

Все высшие учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение в связи с пандемией коронавируса. Также на дистанционный формат обучения перешли вузы в российских регионах, где наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка.

Сеть лабораторий «Гемотест» обратилась в правоохранительные органы в связи с массовой подделкой справок компании о результатах анализов на коронавирусную инфекцию. Административный директор «Гемотеста» Сергей Шумаров сообщил, что при поступлении первых сообщений о поддельных справках специалисты лаборатории совместно с сотрудниками МВД провели контрольные закупки на сайтах, распространяющих подделки. Курьеры, доставившие поддельные справки, были переданы в органы МВД для дальнейшего выяснения всех обстоятельств.

Фото: gemotest.ru

Музыкант Баста (Василий Вакуленко) в ответ на возмущение пользователей соцсетей о том, что на его последнем концерте не соблюдались «антиковидные» меры, заявил, что все правила по COVID-19, предписанные властями Санкт-Петербурга, на его концерте в Ледовом дворце 27 ноября были соблюдены — заполняемость зала составила 50%, не было билетов без мест, на входе выдавались маски, в фойе были санитайзеры.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что пандемия завершится, когда будет достаточный уровень иммунитета и когда будет введена в оборот вакцина от коронавируса. Она обратила внимание на то, что вирус не намерен никуда уходить, он останется здесь, как и другие вирусы.



Заявка Moderna на экстренное использование вакцины

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 63 236 891 человек, 1 467 988 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (13 541 224). На второй строчке — Индия (9 462 809), на третьей — Бразилия (6 335 878). Россия на четвертом месте (2 275 936, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 275 016).



Больше всего смертей зафиксировано в США (268 045). За ними следуют Бразилия (173 120), Индия (137 621), Мексика (105 940) и Великобритания (58 545).



Американская компания Moderna сообщила, что разработанная ею вакцина против тяжелых форм коронавируса эффективна на 100%. В целом препарат показал эффективность на 94,1%.

Фото: theins.ru

Израильский иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун считает, что участникам испытаний вакцины от коронавируса не стоит самостоятельно сдавать тест на антитела. Если это все же произошло, не нужно сообщать результат врачу, чтобы информация не повлияла на исследование.

Доступ к главной рождественской елке Нью-Йорка во время церемонии зажжения огней в этом году ограничат в связи с пандемией коронавируса. В каждой из трех зон на площади Рокфеллер-плаза перед елью смогут находиться одновременно не более четырех человек. Кроме того, разрешенное время пребывания в этих зонах составит 5 минут, а места нужно будет бронировать заранее, рассказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в стране будут ужесточены карантинные меры для борьбы с коронавирусом. Комендантский час в стране вводится круглосуточно на выходных с 21.00 пятницы до 5.00 понедельника. В будние дни на улицу нельзя будет выходить с 9 часов вечера до 5 часов утра. При этом Эрдоган уточнил, что некоторые отрасли экономики будут выведены из-под действия локдауна.

Фото: aa.com.tr

Moderna подала заявку в американские регулирующие органы с просьбой одобрить экстренное использование своей вакцины против COVID-19.

Группа ученых из Турции выяснила, что количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами. По их словам, это коренным образом отличает новый вирус от других патогенов и объясняет, почему усилия многих государств, направленные на сдерживание распространения инфекции, не дают результатов.

Маргарита Головатенко