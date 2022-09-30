С начала учебного года утренние фильтры в школах Татарстана не прошли 4,3 тысячи детей
В школах Татарстана продолжают работать утренние фильтры. Сегодня утром через них не прошли 210 детей, у которых обнаружили симптомы ОРВИ и температуры.
Всего с начала учебного года до занятий по итогам утренних фильтров не допустили 4 304 ребенка. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.
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