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С начала учебного года утренние фильтры в школах Татарстана не прошли 4,3 тысячи детей

10:07, 30.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
С начала учебного года утренние фильтры в школах Татарстана не прошли 4,3 тысячи детей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В школах Татарстана продолжают работать утренние фильтры. Сегодня утром через них не прошли 210 детей, у которых обнаружили симптомы ОРВИ и температуры.

Всего с начала учебного года до занятий по итогам утренних фильтров не допустили 4 304 ребенка. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина
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