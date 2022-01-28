Главное о коронавирусе на 28 января: Медведев о локдауне, старт вакцинации детей в РТ, ВОЗ изучит NeoCoV
«Компенсации по QR-кодам не спасут от банкротства»
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 412 новых случаев COVID-19. Всего на 28 января в республике зарегистрировано 47 030 случаев заражения инфекцией. Выздоровело за весь период 38 809 человек, в том числе 194 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 576 человек.
- В Татарстане начали вакцинировать детей от коронавируса, детские вакцины от COVID-19 доставили в поликлиники. Пульмонолог, врач-педиатр Ильнур Закиров сообщил, что по состоянию на 26 января вакцинацию в республике прошли 37 детей.
- В Татарстане число случаев омикрон-штамма коронавируса выросло до 37, из них 27 человек никуда не выезжали, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. В форме ОРВИ болезнь протекала у 31 человека, у остальных она проходила бессимптомно. Продолжают выявлять и штамм «дельта»: с начала 2022 года он обнаружен у 39 человек.
- Заместитель главного врача по лечебным вопросам Набережно-Челнинской инфекционной больницы Татьяна Аглямова сообщила, что на данный момент в медучреждении из 300 коек заняты 226 и 67 из пациентов — это дети. За последние полторы недели обращаемость в больницы увеличилась. В 90% случаев — это острые респираторные заболевания.
- Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев сообщил, что в Челнах не планируется ужесточать антиковидные меры или вводить дополнительные. По его словам, как и во всем Татарстане, в Челнах действуют адекватные в текущей эпидемиологической ситуации ограничительные меры. Если ситуация осложнится, такие вопросы будут рассматриваться.
- В Татарстане на сегодняшний день развернуто 54 временных инфекционных госпиталя, принимающих больных коронавирусом. Там развернуто 3 242 койки.
- Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин рассказал, что COVID-19 сильно повлиял на производство на предприятии. Из 24 тысяч человек, которые работают в Набережных Челнах, в пик пандемии 1 300—1 500 человек уходили на больничный. Такое же количество людей было занято на работах, связанных с профилактикой. При этом финансовые показатели компании за два пандемийных года отличаются стабильным ростом.
- В утренний час пик в казанском электротранспорте обнаружили трех пассажиров без QR-кодов. Из них два человека пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще один — в метро. Продолжаются проверки наличия масок у пассажиров. Утром было обнаружено 69 нарушителей масочного режима. Из них 47 пассажиров надели средство индивидуальной защиты после замечания, остальные 22 покинули пассажирский салон.
- С момента введения в транспорте Татарстана QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании казанские перевозчики совместно с контрольно-ревизионной службой Комитета по транспорту и сотрудниками полиции проверили более 32 тысяч автобусов. За это время было выявлено почти 11 тыс. пассажиров без QR-кодов. Как сообщил «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, перевозчики очень ждут компенсации убытков по QR-кодам, однако это не поможет спасти предприятия от банкротства.
- Врач-педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров сообщил, что в группу риска по COVID-19 входят дети с ожирением и хроническими заболеваниями. Закиров отметил, что таких детей почти не отправляют на ИВЛ. Чаще всего это кислородная поддержка. При этом врач сообщил, что в целом у детей коронавирус протекает намного легче, чем у взрослых.
- В Минздраве Татарстана объяснили расхождение данных о количестве госпитализаций и заражений COVID-19, опубликованных на сайте «Стопкронавирус.рф». Вчера в статистике было указано, что за сутки в республике выявили 367 новых заболевших, а госпитализированы 402 человека. Как пояснили в ведомстве, портал «Стопкронавирус.рф» указывает данные по всем госпитализациям, ассоциированным с коронавирусом, за сутки: и с подтвержденным диагнозом, и с подозрением, и с пневмонией. Суммарно их может быть больше, чем подтвержденных случаев. В сводке оперштаба РТ дается количество госпитализированных из числа новых выявленных случаев.
Информация о противопоказаниях появится на «Госуслугах»
За последние сутки в России выявили 98 040 новых случаев коронавируса, выздоровели 29 506 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 11 502 657 человек, а выздоровевших — до 10 159 197 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 673 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 329 443 человека.
За последние сутки в России проведено более 939 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2 303 287 человек.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что информация о медицинских противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 появится на портале «Госуслуги». В настоящее время в личных кабинетах на сайте представлены данные о сделанных прививках от коронавируса и сведения о перенесенной инфекции. По словам Мишустина, правительство расширяет возможности портала. Теперь граждане смогут получить и подтверждающий сертификат о наличии медотвода от прививок.
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность введения очередного локдауна в России из-за распространения коронавирусной инфекции: «Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому, несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно». По его мнению, в будущем локдаун может быть оправдан только в ситуации с распространением высокопатогенного варианта COVID-19.
- Заслуженный врач России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что штамм коронавируса «омикрон» ошибочно считать живой вакциной. По его словам, новый штамм COVID-19 не менее летальный.
- Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что за последние две недели в России количество заболевших коронавирусом детей увеличилось в 14 раз. По ее словам, заболеваемость COVID-19 среди детей резко увеличилась как в РФ, так и за рубежом. Растет количество не только заражений, но и госпитализаций.
- Руженцова считает, что иммунитет у переболевших «омикроном» вряд ли будет надежно защищать от других вариантов коронавируса, особенно новых. Вирус склонен к мутациям. При его быстром распространении риск появления новых мутаций растет. Поэтому не стоит предполагать, что сформируется надежный иммунитет и к последующим вариантам коронавируса.
- Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала информацию о выявлении нового вируса. Она сообщила, что коронавирусы открываются постоянно. Важно, чтобы они не преодолевали межвидовой барьер.
- Прием иммуномодулирующих препаратов после диагностирования COVID-19 может обернуться негативными последствиями. Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть «врага» в клетках собственного организма. Также такие препараты могут вызвать «цитокиновый шторм», который значительно ухудшает течение COVID-19 и может привести к летальным последствиям, предупредила иммунолог Мария Польнер.
Финляндия продлила ограничения на границе
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 366 299 970 человек, 5 637 720 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (73 427 616). На второй строчке — Индия (40 622 709), на третьей — Бразилия (24 789 795), на четвертой — Франция (18 241 888), на пятой — Великобритания (16 358 047).
Больше всего смертей зафиксировано в США (878 466). За ними следуют Бразилия (625 390), Индия (492 327), Россия (322 135, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (304 308).
- Японская медицинская организация Hibiya Kokusai Clinic представила проект проведения доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Представители клиники отметили преимущества российских аденовирусных вакцин и признали их авторитет в международном медицинском сообществе.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила информацию о новом коронавирусе под названием NeoCoV, который был обнаружен в Южно-Африканской Республике. В организации заявили, что благодарят китайских ученых за то, что они поделились в препринте результатами своих исследований. При этом в организации заявили, что потребуется дальнейшее изучение вопроса, представляет ли обнаруженный вирус опасность для человека.
- Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что российская вакцина «Спутник V» может быть признана ВОЗ в этом году. По ее словам, в процессе ожидания находятся шестнадцать кандидатов, включая «Спутник V».
- В Агентстве безопасности здравоохранения Соединенного королевства (UKHSA) выяснили, что «бустерная» доза вакцины от коронавируса COVID-19 на 95% увеличивает защиту от штамма «омикрон» у людей старше 50 лет. По данным UKHSA, спустя шесть месяцев после второй дозы вакцины от коронавируса защита от смерти от последствий заболевания «омикроном» составляла около 60% у людей старше 50 лет, однако она увеличилась до 95% через две недели после введения третьей дозы компонента.
- Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор поделился опасениями, связанными с побочной ветвью омикрон-штамма, которой агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) присвоило код BA.2. По его словам, новый подтип предположительно еще более заразный. Один из двадцати новых случаев на прошлой неделе относят к этому варианту, и каждые несколько дней число пациентов с ним удваивается. Есть вероятность, что в течение месяца новый штамм станет доминирующим. По словам эпидемиолога, высокий уровень заболеваемости коронавирусом при учете текущих сценариев будет оставаться таким до весны.
- Более 300 ведущих ученых, экспертов в области здравоохранения и академиков в письме предупредили британского премьер-министра Бориса Джонсона, что в случае неудачи принятых его правительством мер по снятию ковидных ограничений новые варианты COVID-19 поставят под угрозу тысячи жизней по всей стране. Джонсона обвинили в безрассудном подходе к общественному здравоохранению в связи с отменой всех ограничений по COVID в Англии без принятия достаточных мер, чтобы сделать прививки 3 миллиардам невакцинированных людей в более бедных странах, сообщили СМИ.
- Министерство здравоохранения Филиппин приступает к использованию российской прививки против коронавируса «Спутник Лайт» для ревакцинации вне зависимости от первичной вакцины. Управление по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин в ноябре внесло поправки в разрешение на экстренное использование прививки «Спутник Лайт», чтобы применять ее «в качестве гетерологичного бустера» или третьей дозы после первичной вакцинации другими препаратами.
- Финляндия продлила действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах до 14 февраля. Такое решение принял в четверг Госсовет страны. С февраля также будут сняты ограничения на границе для прибывающих в Финляндию из стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.
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