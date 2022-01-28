Главное о коронавирусе на 28 января: Медведев о локдауне, старт вакцинации детей в РТ, ВОЗ изучит NeoCoV

Фото: Максим Платонов

«Компенсации по QR-кодам не спасут от банкротства»



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 412 новых случаев COVID-19. Всего на 28 января в республике зарегистрировано 47 030 случаев заражения инфекцией. Выздоровело за весь период 38 809 человек, в том числе 194 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 576 человек.

В Татарстане начали вакцинировать детей от коронавируса, детские вакцины от COVID-19 доставили в поликлиники. Пульмонолог, врач-педиатр Ильнур Закиров сообщил, что по состоянию на 26 января вакцинацию в республике прошли 37 детей.

В Татарстане число случаев омикрон-штамма коронавируса выросло до 37, из них 27 человек никуда не выезжали, сообщила заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. В форме ОРВИ болезнь протекала у 31 человека, у остальных она проходила бессимптомно. Продолжают выявлять и штамм «дельта»: с начала 2022 года он обнаружен у 39 человек.

Заместитель главного врача по лечебным вопросам Набережно-Челнинской инфекционной больницы Татьяна Аглямова сообщила, что на данный момент в медучреждении из 300 коек заняты 226 и 67 из пациентов — это дети. За последние полторы недели обращаемость в больницы увеличилась. В 90% случаев — это острые респираторные заболевания.

Фото: zdrav.tatar.ru

Главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев сообщил, что в Челнах не планируется ужесточать антиковидные меры или вводить дополнительные. По его словам, как и во всем Татарстане, в Челнах действуют адекватные в текущей эпидемиологической ситуации ограничительные меры. Если ситуация осложнится, такие вопросы будут рассматриваться.



В Татарстане на сегодняшний день развернуто 54 временных инфекционных госпиталя, принимающих больных коронавирусом. Там развернуто 3 242 койки.

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин рассказал, что COVID-19 сильно повлиял на производство на предприятии. Из 24 тысяч человек, которые работают в Набережных Челнах, в пик пандемии 1 300—1 500 человек уходили на больничный. Такое же количество людей было занято на работах, связанных с профилактикой. При этом финансовые показатели компании за два пандемийных года отличаются стабильным ростом.

В утренний час пик в казанском электротранспорте обнаружили трех пассажиров без QR-кодов. Из них два человека пытались проехать в трамваях и троллейбусах, еще один — в метро. Продолжаются проверки наличия масок у пассажиров. Утром было обнаружено 69 нарушителей масочного режима. Из них 47 пассажиров надели средство индивидуальной защиты после замечания, остальные 22 покинули пассажирский салон.

С момента введения в транспорте Татарстана QR-кодов о вакцинации против коронавируса или перенесенном заболевании казанские перевозчики совместно с контрольно-ревизионной службой Комитета по транспорту и сотрудниками полиции проверили более 32 тысяч автобусов. За это время было выявлено почти 11 тыс. пассажиров без QR-кодов. Как сообщил «Реальному времени» председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, перевозчики очень ждут компенсации убытков по QR-кодам, однако это не поможет спасти предприятия от банкротства.

Фото: Максим Платонов

Врач-педиатр, детский пульмонолог ДРКБ Ильнур Закиров сообщил, что в группу риска по COVID-19 входят дети с ожирением и хроническими заболеваниями. Закиров отметил, что таких детей почти не отправляют на ИВЛ. Чаще всего это кислородная поддержка. При этом врач сообщил, что в целом у детей коронавирус протекает намного легче, чем у взрослых.

В Минздраве Татарстана объяснили расхождение данных о количестве госпитализаций и заражений COVID-19, опубликованных на сайте «Стопкронавирус.рф». Вчера в статистике было указано, что за сутки в республике выявили 367 новых заболевших, а госпитализированы 402 человека. Как пояснили в ведомстве, портал «Стопкронавирус.рф» указывает данные по всем госпитализациям, ассоциированным с коронавирусом, за сутки: и с подтвержденным диагнозом, и с подозрением, и с пневмонией. Суммарно их может быть больше, чем подтвержденных случаев. В сводке оперштаба РТ дается количество госпитализированных из числа новых выявленных случаев.

Информация о противопоказаниях появится на «Госуслугах»

За последние сутки в России выявили 98 040 новых случаев коронавируса, выздоровели 29 506 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 11 502 657 человек, а выздоровевших — до 10 159 197 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 673 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 329 443 человека.



За последние сутки в России проведено более 939 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2 303 287 человек.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что информация о медицинских противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 появится на портале «Госуслуги». В настоящее время в личных кабинетах на сайте представлены данные о сделанных прививках от коронавируса и сведения о перенесенной инфекции. По словам Мишустина, правительство расширяет возможности портала. Теперь граждане смогут получить и подтверждающий сертификат о наличии медотвода от прививок.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал возможность введения очередного локдауна в России из-за распространения коронавирусной инфекции: «Сейчас смысла в локдауне нет, особенно в условиях появления новых штаммов. Поэтому, несмотря на очень большой рост заболеваемости в той же самой Москве, локдаун не объявляется, потому что это бессмысленно». По его мнению, в будущем локдаун может быть оправдан только в ситуации с распространением высокопатогенного варианта COVID-19.

Фото: kremlin.ru

Заслуженный врач России врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко считает, что штамм коронавируса «омикрон» ошибочно считать живой вакциной. По его словам, новый штамм COVID-19 не менее летальный.

Замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что за последние две недели в России количество заболевших коронавирусом детей увеличилось в 14 раз. По ее словам, заболеваемость COVID-19 среди детей резко увеличилась как в РФ, так и за рубежом. Растет количество не только заражений, но и госпитализаций.

Руженцова считает, что иммунитет у переболевших «омикроном» вряд ли будет надежно защищать от других вариантов коронавируса, особенно новых. Вирус склонен к мутациям. При его быстром распространении риск появления новых мутаций растет. Поэтому не стоит предполагать, что сформируется надежный иммунитет и к последующим вариантам коронавируса.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала информацию о выявлении нового вируса. Она сообщила, что коронавирусы открываются постоянно. Важно, чтобы они не преодолевали межвидовой барьер.

Фото: mymsk.online

Прием иммуномодулирующих препаратов после диагностирования COVID-19 может обернуться негативными последствиями. Может начаться неконтролируемая реакция иммунной системы, которая начинает видеть «врага» в клетках собственного организма. Также такие препараты могут вызвать «цитокиновый шторм», который значительно ухудшает течение COVID-19 и может привести к летальным последствиям, предупредила иммунолог Мария Польнер.

Финляндия продлила ограничения на границе

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 366 299 970 человек, 5 637 720 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (73 427 616). На второй строчке — Индия (40 622 709), на третьей — Бразилия (24 789 795), на четвертой — Франция (18 241 888), на пятой — Великобритания (16 358 047).



Больше всего смертей зафиксировано в США (878 466). За ними следуют Бразилия (625 390), Индия (492 327), Россия (322 135, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (304 308).

Японская медицинская организация Hibiya Kokusai Clinic представила проект проведения доклинических испытаний российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт». Представители клиники отметили преимущества российских аденовирусных вакцин и признали их авторитет в международном медицинском сообществе.

Фото: Максим Платонов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила информацию о новом коронавирусе под названием NeoCoV, который был обнаружен в Южно-Африканской Республике. В организации заявили, что благодарят китайских ученых за то, что они поделились в препринте результатами своих исследований. При этом в организации заявили, что потребуется дальнейшее изучение вопроса, представляет ли обнаруженный вирус опасность для человека.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила, что российская вакцина «Спутник V» может быть признана ВОЗ в этом году. По ее словам, в процессе ожидания находятся шестнадцать кандидатов, включая «Спутник V».

В Агентстве безопасности здравоохранения Соединенного королевства (UKHSA) выяснили, что «бустерная» доза вакцины от коронавируса COVID-19 на 95% увеличивает защиту от штамма «омикрон» у людей старше 50 лет. По данным UKHSA, спустя шесть месяцев после второй дозы вакцины от коронавируса защита от смерти от последствий заболевания «омикроном» составляла около 60% у людей старше 50 лет, однако она увеличилась до 95% через две недели после введения третьей дозы компонента.

Британский эпидемиолог, профессор Тим Спектор поделился опасениями, связанными с побочной ветвью омикрон-штамма, которой агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) присвоило код BA.2. По его словам, новый подтип предположительно еще более заразный. Один из двадцати новых случаев на прошлой неделе относят к этому варианту, и каждые несколько дней число пациентов с ним удваивается. Есть вероятность, что в течение месяца новый штамм станет доминирующим. По словам эпидемиолога, высокий уровень заболеваемости коронавирусом при учете текущих сценариев будет оставаться таким до весны.

Фото: volga-day.ru

Более 300 ведущих ученых, экспертов в области здравоохранения и академиков в письме предупредили британского премьер-министра Бориса Джонсона, что в случае неудачи принятых его правительством мер по снятию ковидных ограничений новые варианты COVID-19 поставят под угрозу тысячи жизней по всей стране. Джонсона обвинили в безрассудном подходе к общественному здравоохранению в связи с отменой всех ограничений по COVID в Англии без принятия достаточных мер, чтобы сделать прививки 3 миллиардам невакцинированных людей в более бедных странах, сообщили СМИ.

Министерство здравоохранения Филиппин приступает к использованию российской прививки против коронавируса «Спутник Лайт» для ревакцинации вне зависимости от первичной вакцины. Управление по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин в ноябре внесло поправки в разрешение на экстренное использование прививки «Спутник Лайт», чтобы применять ее «в качестве гетерологичного бустера» или третьей дозы после первичной вакцинации другими препаратами.

Финляндия продлила действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах до 14 февраля. Такое решение принял в четверг Госсовет страны. С февраля также будут сняты ограничения на границе для прибывающих в Финляндию из стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.

Маргарита Головатенко