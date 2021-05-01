Главное о коронавирусе на 1 мая: вакцина для животных, британский штамм в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Старт выпуска вакцины для животных

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 1 мая в республике зарегистрировано 20 491 случай заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 17 598 человек, в том числе 75 за минувшие сутки. Умерли за весь период 463 человека.



За последние сутки в России выявили 9 270 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 637 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 814 558 человек, а выздоровевших — до 4 436 583 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 392 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 110 520 человек.



За последние сутки в России проведено более 341 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 507,8 тыс. человек.



В марте 2021 года коронавирус стал основной причиной смерти 89 татарстанцев, следует из данных Росстата. Еще в 153 случаях он предполагается как главная причина смерти, но это не подтверждено тестом ПЦР. У 33 жителей Татарстана, умерших в прошлом месяце, COVID-19 не был основной причиной гибели, но смерть наступила от его осложнений.

Фото: Илья Репин

В марте коронавирус стал основной причиной смерти 15 003 россиян. У 2 454 умерших в марте россиян COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но вирус не был идентифицирован. В 1 401 случае летальных исходов в прошлом месяце коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса: умерли мужчина 1937 года рождения и женщина 1961 года рождения.

Доля вакцинированных людей старше 60 лет в Татарстане составляет только 12% от общего их числа — 102 859 от 822 712 человек. При этом заболеваемость среди них растет: если в январе пожилые граждане обеспечивали 41% всего числа заболевших, то в апреле — уже 46%.

С 1 мая прибывающие из-за границы граждане России должны дважды проходить тестирование на коронавирус. Первый ПЦР-тест надо сдать за первые пять дней, второй — в течение суток после первого. Результат нужно самостоятельно загрузить на портал госуслуг. А до того, как появится результат, нужно сидеть в самоизоляции.

Фото: Илья Репин

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что среди россиян выявлено более 350 случаев заражения британским штаммом и около 20 — южноафриканским.

А Любовь Авдонина сообщила, что британский штамм нашли еще у четверых жителей Татарстана. В общем, он уже циркулирует в республике.

Михаил Мишустин сообщил о запуске мобильного приложения «Путешествуй без ковид», в которое загружаются полученные отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях. Пока в проекте полноценно участвуют Армения, Белоруссия, Киргизия и Россия, в ближайшее время планируется подключение Казахстана.

Замглавы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина озвучила результаты проверок — в апреле было проверено две тысячи объектов, и нарушения были выявлены в 151 объекте (7,5%).

Фото: Максим Платонов

Научный институт Россельхознадзора начал выпускать вакцину от коронавируса для животных. Максимальный объем выпуска может составить 3 млн доз в месяц. Произведена уже первая партия в размере 17 тысяч доз. Она уже забронирована и скоро будет направлена в ряд городов и регионов России.

В Индии катастрофический рост заболеваемости, турки и албанцы ждут «Спутник V»

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 151 409 122 человек, 3 180 624 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (32 345 697). На второй строчке — Индия (19 164 969), на третьей — Бразилия (14 659 011), на четвертой — Франция (5 677 835), на пятой — Турция (4 820 591). Россия занимает шестое место (4 750 755, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (576 232). За ними следуют Бразилия (403 781), Мексика (216 907), Индия (211 853) и Великобритания (127 775).

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разрешили использовать в стране в экстренных ситуациях.

Фото: Максим Платонов

Министерство здравоохранения и социального развития Албании зарегистрировало российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». В Албанию уже доставили первую партию.

Британские ученые провели первое крупномасштабное исследование о том, как связаны индекс массы тела и течение ковида. Они изучили данные 7 млн жителей Великобритании и пришли к выводу: риск тяжелого протекания болезни увеличивается не только при лишнем весе, но и при недостаточном. Но при ИМТ выше нормы (а норма — это 23) риск переболеть тяжело или даже умереть увеличивается. Риск госпитализации растет в среднем на 5% с увеличением ИМТ на каждую единицу, а вероятность оказаться в отделении интенсивной терапии — на 10%.

За прошедшие сутки в Индии диагностировали 401 993 новых случаев заражения COVID-19, это рекорд с начала пандемии. Уже десятые сутки подряд ежедневный прирост заболеваемости в этой стране превышает 300 тысяч.

ВОЗ включила американскую вакцину Moderna в список рекомендованных для использования при чрезвычайных ситуациях. Но она не рекомендуется для детей.

Фото: Илья Репин

Искусственный интеллект научили оценивать пять ключевых факторов риска смерти от COVID-19. Это артериальная гипертензия (50%), ишемическая болезнь сердца (36%), ожирение (30%), сахарный диабет (18%), возраст старше 60 лет (54%). 58% жертв COVID-19 — мужчины, средний возраст умерших — 61,3 года.

Маргарита Головатенко