Главное о коронавирусе на 11 сентября: в Казани прививают иностранцев, День Республики не ухудшил статистику
Вакцинация иностранцев в Татарстане
- В Татарстане прививку от коронавируса за сутки сделали 4,3 тысячи человек, всего привились уже 1 033 025 татарстанцев. Об этом сообщил главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов. В республике работают 163 пункта вакцинации. Передвижные прививочные пункты у станций метро пока убрали, потому что на улице холодно, и в них перестали обращаться люди. Когда погода наладится, их вновь откроют. Процедуру повторной вакцинации в республике прошли 2 953 человека — это те, кто прививался в первый раз 6 месяцев назад и раньше.
- В Татарстане на платной основе делают прививки иностранцам и людям, не имеющим медполиса ОМС. Прививают их «Спутником Лайт», стоит эта процедура 1200 рублей. Сделать прививку иностранным гражданам в Казани можно в городской поликлинике №21, медсанчасти КФУ, республиканском кожвендиспансере.
- Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что уровень иммунизации против COVID-19 в 111 трудовых коллективах РТ превышает 60%, в 72 из них охват составляет 80-100%.
- Давка в метро 30 августа не вызвала всплеска заболеваемости коронавирусом. Об этом сказала Любовь Авдонина: по ее словам, подъем заболеваемости будет неизбежным в силу наступления сезона ОРВИ, но это никак не связано с развлекательными мероприятиями.
Прививку от коронавируса сделали 46,5 млн россиян
- Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» против штамма «дельта» составляет от 83% до 94%, сообщил директор национального исследовательского центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
- «Спутник V», по словам Гинцбурга, защищает от всех известных штаммов коронавируса. По его словам, пока нет однозначного ответа, потребуется ли менять препарат при дальнейшей мутации вируса — пока неизвестно, как он будет взаимодействовать с будущими штаммами SARS-CoV-2.
- В России прививку от коронавируса сделали 46,5 млн человек. Такие данные озвучила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Обе дозы вакцины от COVID-19 уже получили 39,8 млн россиян.
- Российские рестораны из-за коронавирусного оттока мигрантов столкнулись с нехваткой сотрудников. В среднем она достигает 30%, сообщил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену препарата «Ковидолек», который используется в лечении коронавируса COVID-19. За упаковку, в которой находятся 40 таблеток, нужно заплатить 2916 рублей.
- Домашние матчи футбольного клуба «Зенит» в связи с противоэпидемическими мерами в сентябре пройдут с 30-процентной заполняемостью трибун, написал в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Команда сыграет домашние матчи с грозненским «Ахматом» и самарскими «Крыльями Советов» в чемпионате России и со шведским «Мальмё" в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
- Инфекционист Светлана Малиновская сообщила о том, что риск подхватить коронавирус усиливается при нестабильном психическом состоянии. Например, шансы заболеть повышаются, если постоянно испытывать страх, панику и подавленность.
Турция пока не признает «Спутник Лайт»
В мире коронавирусом нового типа на 10.27 (мск) заразилось 223 856 880 человек, 4 616 961 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (40 864 047). На второй строчке — Индия (33 208 330), на третьей — Бразилия (20 974 850), на четвертой — Россия (7 000 636, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 972 934).
Больше всего смертей зафиксировано в США (659 005). За ними следуют Бразилия (585 846), Индия (442 317), Мексика (266 150), Перу (198 673) и Россия (187 768).
- Турция не признала сертификаты о прививке однокомпонентной российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт». Напомним, для въезда в страну необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста или справку о перенесенном COVID-19. Туристы должны распечатать сертификат о вакцинации двухкомпонентной вакциной с сайта госуслуг на двух языках. На нем должен быть QR-код.
- С 21 сентября Россия снимает ограничения на авиасообщение с Белоруссией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Воздушное сообщение между странами временно ограничивали из-за COVID-19. Теперь его восстановят в полном объеме.
- Разрешения на въезд в Таиланд оформили первые сто российских туристов. Они планируют отдохнуть по схеме «Песочница». Посол Таиланда рассчитывает, что страну до конца года посетят 100 тыс. россиян, сообщает АТОР. С 1 октября программа «Пхукетская песочница» будет включать Бангкок и еще семь провинций, включая Паттайю.
- Также в АТОР сообщили, что в ноябре 2021 года для туристов, привитых от COVID-19, планирует открыться Камбоджа. Рассматривается возможность сокращения или полной отмены двухнедельного карантина. Пока Камбоджа не признала российские вакцины, в стране используют препараты индийского производства.
- Французская юстиция предъявила обвинение бывшему министру здравоохранения Аньес Бюзем в том, что она при исполнении служебных обязанностей создала угрозу жизни людей в условиях начала пандемии коронавируса. Такое решение принял в пятницу Суд Французской Республики, рассматривающий проступки высших должностных лиц, исключая президента. Следователи заслушивали бывшего министра более пяти часов. Во Франции за последний год в судебные органы поданы 16 тыс. жалоб на членов правительства. В большинстве своем они связаны с распространением COVID-19.
- В Чехии закрылся национальный центр вакцинации от коронавируса — он был крупнейшим в стране. Его открыли 3 мая в помещениях построенного в 2019 году конгресс-центра O2-universum. Это произошло на фоне значительного уменьшения в республике в последние недели числа желающих привиться от COVID-19. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на встрече с журналистами высоко оценил работу медиков, которые были задействованы в этом центре.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым