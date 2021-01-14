Главное о коронавирусе на 14 января: запуск массовой вакцинации в РФ, отмена дистанта в Москве

Приоритеты вакцинации



В Татарстане зарегистрировано 92 новых случая COVID-19, из них два — завозные, 90 — контактные. 30 человек госпитализированы, 62 получают лечение на дому. Всего на 14 января в Татарстане зарегистрирован 14 541 случай COVID-19.



Выздоровели за весь период 11 114 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. Умерли за весь период 210 человек.

Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что в Татарстане не зарегистрирован рост числа тяжелых форм COVID-19.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала, что формирование коллективного иммунитета в республике не говорит о том, что болезнь побеждена и не нужно беречь людей. Она напомнила, что «клинически доказано: антитела исчезают через какой-то промежуток времени, и человек вновь может быть подвержен заболеванию».

Также Галимова сообщила, что за время праздников массовых жалоб на лекарственное обеспечение на горячую линию не поступало — если есть какие-то частные жалобы, их обрабатывает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По поводу вакцинации президента республики Рустама Минниханова Галимова заявила, что это «вопрос личного порядка, личного здоровья президента, и о своем решении, действии он сообщит лично сам». То же касается и членов кабмина. По ее словам, если министры считают необходимым заявить о своей вакцинации, они об этом сообщают.

По поводу вакцинации президента Рустама Минниханова Галимова заявила, что это «вопрос личного порядка, личного здоровья президента, и о своем решении, действии он сообщит лично сам». Фото Максим Платонов

«Британский» штамм не пошел дальше

За последние сутки в России выявили 24 763 новых случая коронавируса, выздоровели 27 956 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 3 495 816 человек, а выздоровевших — до 2 882 044 человек.



Зафиксировано 570 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 63 940 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 95 млн тестов на коронавируса, в том числе 465 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 611,7 тыс. человек.



Российские власти готовы запустить массовую вакцинацию от коронавируса уже с 18 января 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Детали планируется обсудить с регионами уже в четверг, 14 января. Производители принимают «решительные меры» для наращивания объемов выпускаемого препарата.

В Институте эпидемиологии Роспотребнадзора утверждают, что в России был выявлен только один случай заражения «британским» штаммом коронавируса. Человек, инфицированный этим штаммом, был своевременно выявлен, изолирован и сейчас здоров. Дальнейшего распространения инфекции не произошло.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев заразился коронавирусом. Министр «успешно борется с ковидом» и уже поправляется, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.



Фото government.ru





Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ — ученики всех классов московских школ с 18 января вернутся к учебе в обычном режиме. Школьникам разблокируют транспортные карты. Если хотя бы один из них заболеет, на удаленку временно переведут весь класс.

Доктор биологических наук, вирусолог Алексей Аграновский рассказал о влиянии морозов на заболеваемость COVID-19. По его словам, вероятность того, что холодная погода увеличит или уменьшит скорость распространения вируса, невелика, поскольку заражение чаще всего происходит не на открытом воздухе.

Регистрация «Спутник V» в Венесуэле

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 92 351 683 человека, 1 978 629 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (23 071 894). На второй строчке — Индия (10 512 093), на третьей — Бразилия (8 256 536). Россия на четвертом месте (3 434 934, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Великобритания (3 220 953).



Больше всего смертей зафиксировано в США (384 653). За ними следуют Бразилия (205 964), Индия (151 727), Мексика (136 917) и Италия (84 910).



Директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан выразил мнение, что второй год пандемии COVID-19 может оказаться более тяжелым для человечества, чем первый, поскольку, судя по динамике распространения вируса, заболеваемость «вновь достигла пика».

В Венесуэле зарегистрировали российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Регистрация препарата прошла в рамках ускоренной процедуры.



Фото: Минздрав РФ

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибыли в четверг в Ухань для установления поисков следов происхождения коронавируса. Эксперты должны пройти 14-дневный карантин, в это время они будут вести консультации с китайскими специалистами по видеосвязи.

Ученые из Университета Огайо в США обнаружили два новых штамма коронавируса, один из них имеет сходства с «британским», но, вероятно, возник уже в США. Другой штамм приобрел три генетические мутации, которые ранее не встречались вместе в SARS-Cov-2 — это делает штамм более заразным. Первый из штаммов обнаружили недавно у пациента в Огайо, пока не ясно, насколько широкое распространение он мог получить. Второй вариант стал преобладать в городе Колумбус в конце декабря 2020 года — начале 2021-го.

Американские исследователи проанализировали сведения о четырех известных коронавирусах, которые могут служить причиной простуды человека, и на основе этих данных смоделировали развитие ситуации с COVID-19 в ближайшие 10 лет. Ученые утверждают, что за этот период SARS-CoV-2 станет эндемическим вирусом, а человек, переболевший им в детстве в легкой форме, получит иммунитет на всю жизнь.

Власти Литвы решили временно приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Как пояснили в Минздраве страны, при транспортировке партии вакцины были нарушены нормы температурного режима: препарат должен храниться при минус 75 градусах Цельсия.

Маргарита Головатенко