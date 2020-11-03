Главное о коронавирусе на 3 ноября: появление в России нового штамма, вакцина для Индии и Белоруссии

Новые критерии «ковидных» пострадавших



За последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая коронавируса, из них один — завозной, 42 — контактные. 14 человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому.



Всего на 3 ноября в Татарстане зарегистрировано 8 549 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 7 606 человек, в том числе 36 за минувшие сутки.



В Челнах вернулись к весенней практике проведения дезинфекции лестничных площадок и лифтов жилых домов в целях предотвращения распространения коронавируса. За прошлую неделю в городе проверили 308 подъездов.

В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Умерли 72-летняя женщина, госпитализированная с подозрением на новый коронавирус, и 67-летний мужчина с пневмонией.

Минздрав Татарстана прокомментировал жалобу женщины в соцсетях о неоказании медпомощи ее сыну с температурой. По ее словам, врачей не было на месте, они прождали помощи около двух часов. В Минздраве ответили, что неотложную помощь оказали, но было нужно дождаться педиатра.

В Казани увеличилось число водителей автобусов и кондукторов, ушедших на больничный. Согласно последним данным, на больничном сейчас находятся 21% водителей и кондукторов автобусов — это 318 человек. Сообщается, что ни у кого не выявлен коронавирус, — работники болеют ОРВИ.

Фото: Максим Платонов

В Минздраве Татарстана прокомментировали очередь катафалков у морга. Такое видео появилось на днях в соцсетях. В ведомстве ответили, что морг обслуживает 35 больниц города, а по воскресеньям он не работает, что приводит к очередям.

Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что ведомство не будет следить за работой общепита в ночное время: этот вопрос контролирует МВД. На составление административных протоколов за нарушение ограничительных мер, кроме того, уполномочены 12 ведомств в республике.

Авдонина сообщила, что на проведение концертов в Татарстане также действуют ограничения: они должны завершиться до 23.00.

По словам Авдониной, Роспотребнадзор не настаивал на отмене крестного хода в Казани. Решение было принято церковью.

Фото: Олег Тихонов

В соцсетях появились кадры с рекламными стендами нового фильма «Борат-2» в Казани. Стенд «засветился» на автобусной остановке и у входа в метро. Неоднозначный персонаж фильма, ставший мировым мемом, предлагает прохожим взять бесплатные медицинские маски, которые находятся в районе паховой области.

Татарстан получил 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19.

В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом за сутки снова опустился до 0,5%. Республика сохраняет позиции в рейтинге регионов с наименьшими показателями прироста случаев коронавирусной инфекцией за сутки.

Главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева рассказала, что осенью татарстанцы стали активно заниматься самолечением, что привело к росту тяжелых случаев COVID-19.

Фото: rkbrt.ru

Главный пульмонолог Минздрава Татарстана, заведующий кафедрой

фтизиопульмонологии КГМУ Александр Визель рассказал, как нужно носить маску, чтобы она защищала от COVID-19: «Вы пришли с улицы, должны вымыть руки, умыться, сполоснуть рот и выкинуть маску. Вот я сейчас уйду и выкину ее». Маску нельзя снять, а спустя время повторно надеть, она может быть разносчиком инфекции.

фтизиопульмонологии КГМУ Александр Визель рассказал, как нужно носить маску, чтобы она защищала от COVID-19: «Вы пришли с улицы, должны вымыть руки, умыться, сполоснуть рот и выкинуть маску. Вот я сейчас уйду и выкину ее». Маску нельзя снять, а спустя время повторно надеть, она может быть разносчиком инфекции. Специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО, доцент кафедры инфекционных болезней КГМУ Ирина Кравченко рассказала, когда нужно вызывать врача: это высокая температура, нарушение вкуса, обоняния, тяжесть в грудной клетке. Но есть легкие формы, которые могут маскироваться под ОРВИ. Здесь нужно учитывать и эпиданамнез — если на работе или где-то был контакт с больным корона вирусом, то обязательно нужно обратиться ко врачу и исключить возможность заражения.

Кравченко рассказала, что самостоятельный прием препаратов от коронавируса категорически противопоказан. Даже в стационаре решение о назначении врачебной комиссией идет с согласия пациента. Бесконтрольный прием таких препаратов может, во-первых, не иметь требуемого эффекта, во-вторых, иметь серьезные побочные эффекты.

Фото: Ринат Назметдинов

Программисты борются с COVID-19

За последние сутки в России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса, выздоровел 15 331 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 673 686 человек, а выздоровевших — до 1 251 364 человек.



Зафиксировано 355 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 28 828 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 61,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 412 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 397,9 тыс. человек.

Российские программисты разрабатывают систему технического зрения «Маска», которая будет выявлять отсутствие или неправильное ношение средств индивидуальной защиты. В первую очередь ее предполагается использовать в больницах и госучреждениях.

У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвердился коронавирус. Его состояние врачи характеризуют как удовлетворительное.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в России может начать циркулировать новый штамм коронавируса 20A.EU1, который широко распространился в Европе — сейчас он обнаружен в 12 европейских странах. Новый вид вируса впервые выявили у сельскохозяйственных рабочих.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, что большинство россиян, у которых по возвращении в страну выявили коронавирус, привезли COVID-19 из Турции. В ведомстве считают, что в связи со сложившейся ситуацией необходимо принимать меры.

Фото: nsn.fm

Вузы в Башкирии переходят на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

Беременные в зоне повышенного риска



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 46 871 264 человека, 1 206 187 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 291 245). На второй строчке — Индия (8 267 623), на третьей — Бразилия (5 554 206). Россия на четвертом месте (1 642 665), на пятом — Франция (1 460 745).



Больше всего смертей зафиксировано в США (231 551). За ними следуют Бразилия (160 253), Индия (123 097), Мексика (92 100) и Великобритания (46 943).



У террориста, напавшего на людей в прошлый четверг в городе Ницце, подтвердился коронавирус. Спасатели, которые взаимодействовали с террористом после его задержания, теперь вынуждены уйти на самоизоляцию, так как они могут быть носителями COVID-19.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации правительства страны.

Ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что коэффициент смертности от коронавируса больше в странах с высоким уровнем дохода, чем в бедных государствах — 1,15 и 0,23% соответственно. В странах с низким уровнем дохода более молодое население, поэтому коэффициент там меньше, чем в более богатых — там доля пожилых людей выше.

Индия находится в поиске эффективной вакцины от коронавируса. Идеальным кандидатом может стать «Спутник V».

Фото: aljazeera.com

Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США свидетельствуют о том, что беременные женщины умирают от коронавируса чаще других женщин-пациентов. В CDC полагают, что повышенный риск связан с физиологическими изменениями — это учащение пульса, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.

На начальном этапе Белоруссия намерена закупить в России 100 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщил премьер республики Роман Головченко. В последующем планируется наращивать объемы закупок.

Маргарита Головатенко