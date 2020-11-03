Главное о коронавирусе на 3 ноября: появление в России нового штамма, вакцина для Индии и Белоруссии
Новые критерии «ковидных» пострадавших
За последние сутки в Татарстане подтвердились 43 новых случая коронавируса, из них один — завозной, 42 — контактные. 14 человек госпитализировано, 29 получают лечение на дому.
Всего на 3 ноября в Татарстане зарегистрировано 8 549 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 7 606 человек, в том числе 36 за минувшие сутки.
- В Челнах вернулись к весенней практике проведения дезинфекции лестничных площадок и лифтов жилых домов в целях предотвращения распространения коронавируса. За прошлую неделю в городе проверили 308 подъездов.
- В Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавируса. Умерли 72-летняя женщина, госпитализированная с подозрением на новый коронавирус, и 67-летний мужчина с пневмонией.
- Минздрав Татарстана прокомментировал жалобу женщины в соцсетях о неоказании медпомощи ее сыну с температурой. По ее словам, врачей не было на месте, они прождали помощи около двух часов. В Минздраве ответили, что неотложную помощь оказали, но было нужно дождаться педиатра.
- В Казани увеличилось число водителей автобусов и кондукторов, ушедших на больничный. Согласно последним данным, на больничном сейчас находятся 21% водителей и кондукторов автобусов — это 318 человек. Сообщается, что ни у кого не выявлен коронавирус, — работники болеют ОРВИ.
- В Минздраве Татарстана прокомментировали очередь катафалков у морга. Такое видео появилось на днях в соцсетях. В ведомстве ответили, что морг обслуживает 35 больниц города, а по воскресеньям он не работает, что приводит к очередям.
- Заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина сообщила, что ведомство не будет следить за работой общепита в ночное время: этот вопрос контролирует МВД. На составление административных протоколов за нарушение ограничительных мер, кроме того, уполномочены 12 ведомств в республике.
- Авдонина сообщила, что на проведение концертов в Татарстане также действуют ограничения: они должны завершиться до 23.00.
- По словам Авдониной, Роспотребнадзор не настаивал на отмене крестного хода в Казани. Решение было принято церковью.
- В соцсетях появились кадры с рекламными стендами нового фильма «Борат-2» в Казани. Стенд «засветился» на автобусной остановке и у входа в метро. Неоднозначный персонаж фильма, ставший мировым мемом, предлагает прохожим взять бесплатные медицинские маски, которые находятся в районе паховой области.
- Татарстан получил 146,8 млн рублей на обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с COVID-19.
- В Татарстане темп прироста заболеваемости коронавирусом за сутки снова опустился до 0,5%. Республика сохраняет позиции в рейтинге регионов с наименьшими показателями прироста случаев коронавирусной инфекцией за сутки.
- Главный терапевт Минздрава Татарстана, заведующая кафедрой госпитальной терапии КГМУ Диана Абдулганиева рассказала, что осенью татарстанцы стали активно заниматься самолечением, что привело к росту тяжелых случаев COVID-19.
- Главный пульмонолог Минздрава Татарстана, заведующий кафедрой
фтизиопульмонологии КГМУ Александр Визель рассказал, как нужно носить маску, чтобы она защищала от COVID-19: «Вы пришли с улицы, должны вымыть руки, умыться, сполоснуть рот и выкинуть маску. Вот я сейчас уйду и выкину ее». Маску нельзя снять, а спустя время повторно надеть, она может быть разносчиком инфекции.
- Специалист по инфекционным болезням Минздрава России в ПФО, доцент кафедры инфекционных болезней КГМУ Ирина Кравченко рассказала, когда нужно вызывать врача: это высокая температура, нарушение вкуса, обоняния, тяжесть в грудной клетке. Но есть легкие формы, которые могут маскироваться под ОРВИ. Здесь нужно учитывать и эпиданамнез — если на работе или где-то был контакт с больным корона вирусом, то обязательно нужно обратиться ко врачу и исключить возможность заражения.
- Кравченко рассказала, что самостоятельный прием препаратов от коронавируса категорически противопоказан. Даже в стационаре решение о назначении врачебной комиссией идет с согласия пациента. Бесконтрольный прием таких препаратов может, во-первых, не иметь требуемого эффекта, во-вторых, иметь серьезные побочные эффекты.
Программисты борются с COVID-19
За последние сутки в России выявлено 18 648 новых случаев коронавируса, выздоровел 15 331 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 673 686 человек, а выздоровевших — до 1 251 364 человек.
Зафиксировано 355 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 28 828 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 61,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 412 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 397,9 тыс. человек.
- Российские программисты разрабатывают систему технического зрения «Маска», которая будет выявлять отсутствие или неправильное ношение средств индивидуальной защиты. В первую очередь ее предполагается использовать в больницах и госучреждениях.
- У главы Республики Алтай Олега Хорохордина подтвердился коронавирус. Его состояние врачи характеризуют как удовлетворительное.
- В Роспотребнадзоре рассказали, что в России может начать циркулировать новый штамм коронавируса 20A.EU1, который широко распространился в Европе — сейчас он обнаружен в 12 европейских странах. Новый вид вируса впервые выявили у сельскохозяйственных рабочих.
- Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, что большинство россиян, у которых по возвращении в страну выявили коронавирус, привезли COVID-19 из Турции. В ведомстве считают, что в связи со сложившейся ситуацией необходимо принимать меры.
- Вузы в Башкирии переходят на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.
Беременные в зоне повышенного риска
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 46 871 264 человека, 1 206 187 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (9 291 245). На второй строчке — Индия (8 267 623), на третьей — Бразилия (5 554 206). Россия на четвертом месте (1 642 665), на пятом — Франция (1 460 745).
Больше всего смертей зафиксировано в США (231 551). За ними следуют Бразилия (160 253), Индия (123 097), Мексика (92 100) и Великобритания (46 943).
- У террориста, напавшего на людей в прошлый четверг в городе Ницце, подтвердился коронавирус. Спасатели, которые взаимодействовали с террористом после его задержания, теперь вынуждены уйти на самоизоляцию, так как они могут быть носителями COVID-19.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заразился коронавирусом, сообщила пресс-служба администрации правительства страны.
- Ученые из Имперского колледжа Лондона пришли к выводу, что коэффициент смертности от коронавируса больше в странах с высоким уровнем дохода, чем в бедных государствах — 1,15 и 0,23% соответственно. В странах с низким уровнем дохода более молодое население, поэтому коэффициент там меньше, чем в более богатых — там доля пожилых людей выше.
- Индия находится в поиске эффективной вакцины от коронавируса. Идеальным кандидатом может стать «Спутник V».
- Данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США свидетельствуют о том, что беременные женщины умирают от коронавируса чаще других женщин-пациентов. В CDC полагают, что повышенный риск связан с физиологическими изменениями — это учащение пульса, снижение емкости легких и сдвиги в иммунной системе организма.
- На начальном этапе Белоруссия намерена закупить в России 100 тыс. доз вакцины от коронавируса, сообщил премьер республики Роман Головченко. В последующем планируется наращивать объемы закупок.
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