Главное о коронавирусе на 14 декабря: Татарстан в «желтой» зоне, COVID-трекер для россиян

Отказ от корпоративов и танцполов



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 95 новых случаев коронавируса. Всего на 14 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 597 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 159 человек, в том числе 83 за минувшие сутки. Умерли за весь период 158 человек.

Татарстан находится в «желтой» зоне по распространению коронавируса. По словам эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, в настоящий момент нет ни одного региона России с высоким показателем распространенности инфекции. Исследование ранжирует регионы в зависимости от темпов распространения инфекции по цветам от условного «зеленого», где распространение инфекции затухает, до «темно-красного» с высоким темпом распространения инфекции.

Татарстан попал в список регионов с низкими темпами прироста коронавируса. Он занял третье место с показателем 0,8% наряду с Алтаем, Калмыкией, Ингушетией, Северной Осетией — Аланией, Нижегородской, Пензенской, Свердловской и Иркутской областями, а еще с Красноярским, Алтайским, Ставропольским и Краснодарским краями.

Фото: Ринат Назметдинов

В Набережных Челнах выявили коронавирус у работников еще пяти предприятий: автомобильного завода КАМАЗа, компаний «Автозапчасть», «РариТЭК», «Ника» и «ДомкорИндустрия». Помимо этого, случаи COVID-19 выявлены в некоммерческих организациях «Реацентр Челны» и стоматологической клинике «Дента-Плюс», заявил главный санитарный врач Челнов Ильгизяр Бариев.

Мэрия Нижнекамска отказалась от новогодних корпоративов. Об этом сегодня во время «делового понедельника» заявил мэр города Айдар Метшин. Эти решение принято из-за роста заболеваемости коронавирусом: с 7 по 13 декабря COVID-19 выявлен у 31 жителя НМР.

Первый этап пилотного проекта Роспотребнадзора РФ по изучению популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в Татарстане был в июне, второй состоялся в сентябре. Третий этап проходит прямо сейчас, итоги подведут в декабре. Всего в испытаниях принимают участие 2 947 человек, сообщила замруководителя республиканского управления Роспотребнадзора Любовь АвАдонина.

Фото: Максим Платонов

Авдонина рекомендовала кафе и ресторанам отказаться от танцполов в объектах общественного питания, если это не банкет.

Когда появился «нулевой» пациент



За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса, выздоровели 18 562 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 2 681 256 человек, а выздоровевших — до 2 124 797 человек.



Зафиксировано 450 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 47 391 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 83,1 млн тестов на коронавирус, в том числе 463 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 568,7 тыс. человек.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что во время пандемии Владимир Путин живет в бункере. По его словам, глава государства живет в своей резиденции в Ново-Огарево.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова рассказала, что «нулевой» пациент с коронавирусом появился в России 1 марта, а 17 марта в стране диагностировали 100 случаев заболевания.

Фото: kremlin.ru

Телеведущий Владимир Познер выступает против введения «ковидных паспортов», которые могли бы получать люди после вакцинации. Однако он считает допустимым, что соглашающиеся на личную встречу с кем-либо вправе спросить, вакцинировался ли уже их потенциальный собеседник.

В России заработало приложение «COVID-трекер», отслеживающее контакты с зараженными коронавирусом, такую возможность уже добавили в настройки iPhone разработчики Apple. Телефоны, на которые установлено приложение, обмениваются сведениями по Bluetooth. Приложение ищет и запоминает данные устройств поблизости, однако личная информация — ФИО и номер телефона — не сохраняется.

Настоятели московских храмов будут призывать клириков и прихожан, переболевших коронавирусом, стать донорами плазмы крови. По окончании божественной литургии 19 декабря настоятелям столичных храмов рекомендовано обратиться с призывом к переболевшим COVID-19 стать донорами плазмы крови.

Фото: xxc.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил мнение, что китайские методы борьбы с COVID-19 эффективны, но к столице России неприменимы.

У пациентов с сахарным диабетом при заболевании коронавирусом резко повышается риск летального исхода. В частности, у лиц старше 70 он составляет 20,3%, у лиц старше 80 лет — 27,1%.

«Неправильные» антитела



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 72 253 804 человека, 1 612 367 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (16 253 219). На второй строчке — Индия (9 884 100), на третьей — Бразилия (6 901 952). Россия на четвертом месте (2 629 699, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 430 612).



Больше всего смертей зафиксировано в США (299 168). За ними следуют Бразилия (181 402), Индия (143 355), Мексика (113 953) и Италия (64 520).



В Германии с 16 декабря ужесточат меры против коронавируса. Со среды в стране закрываются парикмахерские и магазины розничной торговли, кроме продуктовых и тех, что реализуют товары повседневного пользования. Чтобы ограничить контакты, допускаются встречи не более пяти человек, представляющих два домохозяйства. Исключения будут только для 24—26 декабря, но не для Нового года. Также немецкие власти запретили продажу алкоголя в публичных местах и употребление еды около заведений, которые ее реализуют.

Фото: dw.com

Глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) Стивен Хан рассчитывает на то, что вакцинация в США начнется с 14 декабря. Доставка первых партий вакцины, которые предназначаются для наиболее нуждающихся слоев населения и медицинских работников, уже началась.

Свыше 260 грузовиков скопилось перед пунктами пропуска с КНР в Приморье после того, как китайская сторона остановила пропуск транспорта через госграницу с РФ.

В Чехии запретили напитки навынос — забрать напиток можно только автомобилистам, если они делают заказ из окна машины. Суть запрета в том, чтобы люди не бродили по рождественским ярмаркам со стаканом в руке.

Из-за закрытия пабов и ресторанов в связи с коронавирусом в Великобритании крысы попытаются проникнуть в дома людей, предупредила специалист Британской ассоциации по борьбе с вредителями Натали Бангей. Крысы будут искать теплое место для зимовки.

Фото: fingazeta.ru

Президент США Дональд Трамп, переболевший в октябре коронавирусом, заявил в своем Twitter, что пока не планирует делать прививку против COVID-19.

Ученые из Йельского университета (США) установили, что к тяжелому течению COVID-19 могут привести аутоагрессивные антитела. Исследователи обнаружили в крови пациентов с коронавирусом большое количество «неправильных» антител, которые вместо того, чтобы бороться с вирусом, атакуют органы, ткани и саму иммунную систему организма.

Маргарита Головатенко