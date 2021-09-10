Роспотребнадзор РТ за неделю составил протоколов на 225 тысяч рублей за несоблюдение «ковидных» требований

Роспотребнадзор Татарстана за неделю проверил 371 объект на соблюдение «антиковидных» требований, нарушения нашли в 45 объектах — то есть в 12%, сообщила в пятницу заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Составлено 27 протоколов на 225 тысяч рублей. Суды вынесли пять решений о временном приостановлении деятельности — двух магазинов в Алькеево и Кукморе, а еще двух заведений общественного питания в Лаишево и одного — в Набережных Челнах.

Фото: realnoevremya.ru

Маргарита Головатенко