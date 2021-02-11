Главное о коронавирусе на 11 февраля: вакцинироваться можно будет в ТЦ, «Оскар» пройдет в новом формате

Фото: Максим Платонов

Пункт вакцинации откроют в ТЦ

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 75 новых случаев COVID-19. Всего на 11 февраля в Татарстане зарегистрировано 16 954 случая COVID-19.



Почти половина привитых от коронавируса татарстанцев — старше 60 лет. От инфекции привили более 27 тысяч жителей республики. Доля вакцинируемых в возрасте старше 60 лет составляет 44%, то есть более 11 тысяч жителей.

В Казани пункт вакцинации от коронавируса откроется в одном из казанских ТЦ. Открытие пункта вакцинации готовят уже несколько недель.

Президент Татарстана назвал «неправильной» отмену масочного режима в Удмуртии. Он отметил, что человек с антителами к коронавирусу тоже может быть переносчиком инфекции.

Заместитель главы Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заявила, что пока в республике не планируется снимать обязательный масочный режим. По ее словам, в Татарстане нет сторонников «быстрых и не совсем взвешенных решений».

Фото: Максим Платонов

В МЧС Татарстана отменили опубликованный в соцсетях документ за подписью директора ГКУ «Пожарная охрана Республики Татарстан» об обязательной вакцинации личного состава. Как прокомментировал «Реальному времени» начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин, документ противоречит главному принципу — добровольности вакцинации. «Любые личные инициативы по изданию документов, противоречащих принципу добровольности, — недопустимы», — прокомментировал Хабибуллин. Также в МЧС поручено провести разъяснительную работу с личным составом о добровольной вакцинации во избежание подрыва боеготовности.

Два региона снимают маски

За последние сутки в России выявили 15 038 новых случаев коронавируса, выздоровел 21 961 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 027 748 человек, а выздоровевших — до 3 538 422 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 553 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 78 687 человек.

На сегодняшний день прививку от коронавируса препаратом «Спутник V» сделали примерно 2,2 млн россиян. Из них второй этап вакцинации от COVID-19 прошли более 1,7 млн человек, рассказали в Центре им. Гамалеи.



В Роспотребнадзоре РФ заявили, что, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом в России, носить маски по-прежнему нужно. При этом бывший санитарный врач России Геннадий Онишенко предложил отменить режим ношения масок для того, чтобы ускорить вакцинацию.

Фото: Максим Платонов

Вслед за Удмуртией об отмене масочного режима заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, власти республики снимают ограничения по передвижению через границы республики. Это связано с растущим интересом туристов к региону.

Часть ограничений сняли в Санкт-Петербурге. В городе откроют фуд-корты и фуд-плейсы при условии заполняемости не более 50% столов. Заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов увеличится с 50 до 75%.

В Самарской области продлили самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Также в регионе ужесточат контроль за соблюдением масочного режима.

Главврач центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков предупредил о том, что существует опасность распространения «британского» штамма коронавируса в России в середине весны. Он считает, что «британский» штамм все равно придет в Россию, скорее всего, в середине весны. Снятие послаблений сейчас грозит новой вспышкой заболевания.

В Подмосковье три пациента с коронавирусом погибли из-за отключения аппарата ИВЛ. Погибшие пациенты находились в тяжелом состоянии и не могли дышать самостоятельно. Следственный комитет устанавливает все обстоятельства их гибели.



Фото mos.ru

В Москве сократят число больничных коек для пациентов с COVID-19. Из работы выводятся порядка 4,7 тысячи коек.

Телеведущая Елена Малышева рассказала в эфире Первого канала о наиболее уязвимой группе риска при заражении коронавирусом. Она заявила, что после 80 лет из всех заболевших умирает каждый третий, от 70 до 80 лет — каждый четвертый, от 60 до 70 — каждый пятый человек.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила о росте смертности в РФ на 17,9% в 2020 году. Одной из причин стала пандемия коронавируса.

«Оскар» одновременно будет проходить в нескольких местах

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 107 339 393 человека, 2 354 421 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (27 285 656). На второй строчке — Индия (10 871 294), на третьей — Бразилия (9 659 167), на четвертой — Великобритания (3 996 833). Россия занимает пятое место — 3 968 228 (данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (471 425). За ними следуют Бразилия (234 850 ), Мексика (169 760) Индия (155 360) и Великобритания (115 068).



В США посчитали, что вакцина «Спутник V» может добиться успеха по всему миру. Автор статьи отметил, что доказаны эффективность и безопасность вакцины. При этом у нее есть явные преимущества: она значительно дешевле и для нее не требуется инфраструктура хранения при крайне низкой температуре.

В Германии обозначилась третья волна коронавируса. Власти продлили карантинные ограничения в стране до 7 марта.

Фото wikipedia.org

Кипр с 1 марта возобновляет выдачу туристических виз с 56 странами, в том числе с Россией. Получить визы можно будет через онлайн-сервис. Кроме того, Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев.

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Из-за пандемии коронавируса церемония вручения кинопремии «Оскар» в этом году пройдет одновременно в нескольких местах.

Британский биолог Кристиан Йейтс подсчитал, что все частицы коронавирусной инфекции на планете можно было бы поместить в банку объемом 160 миллилитров.

Ученые из США считают, что коронавирус может навсегда оставаться в головном мозге человека и вызывать проблемы со здоровьем.

Ольга Плешкова