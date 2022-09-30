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В Татарстане выявили 535 новых случаев COVID-19

10:02, 30.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 535 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За минувшие сутки в Татарстане выявили 535 случаев заражения коронавирусом. Такую цифру озвучила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего на 30 сентября в Татарстане зарегистрировано 179 857 случаев COVID-19. За неделю в республике выявили 5 586 зараженных, что на 19% меньше, чем за предыдущую неделю. Снижение заболеваемости фиксируется первую неделю.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Татьяна Демина
ОбществоМедицина Татарстан

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