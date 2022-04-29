В Татарстане с 1 сентября медицинский фильтр не прошли 57 304 школьника

За последние сутки 311 детей в Татарстане не допустили до занятий на утренних медицинских фильтрах, сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



С 1 сентября в республике не допустили до занятий 57 304 ребенка. Учеников не допускали до занятий по причине повышенной температуры или острых вирусных респираторных инфекций.

На сегодня классов и школ на разобщении по заболеваемости в регионе нет.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, на разобщении в феврале в республике оставались классы в 19 учебных заведениях, включая школы Казани, Нижнекамского района и Набережных Челнов.

Маргарита Головатенко