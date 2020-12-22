Главное о коронавирусе на 22 декабря: 200 привившихся «Спутником V» в РТ, Байден сделал прививку Pfizer

Горячая линия для нарушителей ковидных мер



За последние сутки в Татарстане подтвердились 104 новых случая коронавируса. Всего на 22 декабря в Татарстане зарегистрировано 12 378 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 533 человека, в том числе 24 за минувшие сутки. Умерли за весь период 174 человека.

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева рассказала, что в Татарстане уже около 200 человек сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V». На этой неделе планируется использовать основную часть прибывших доз. По плану в первой партии вакцины в республику должно поступить 3 370 доз, 2,9 тыс. из них уже находятся в республике.

Заболеваемость коронавирусом в Татарстане за неделю выросла на 5,8%, она составляет 315 человек на 100 тысяч населения. Еще на прошлой неделе показатель заболеваемости составлял 297,6 на 100 тысяч населения.

В Татарстане за последние сутки официально подтверждены еще четыре смерти от коронавируса. Вирус стал причиной смерти трех женщин 1937, 1957 и 1965 годов рождения и мужчины 1976 года рождения.

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина ответила на вопрос о том, почему в Татарстане растет количество заболевших коронавирусом. В первую очередь в ведомстве видят причину в несоблюдении людьми мер профилактики.

С 21 декабря заработала горячая линия Роспотребнадзора для жителей и гостей Татарстана, куда можно сообщать по фактам нарушений «антиковидных» мер — масочного режима, социальной дистанции, а также при проведении новогодних мероприятий. Она будет работать до 10 января.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин рассказал, что в Татарстане вакцинация педагогов от COVID-19 будет добровольной, и со стороны министерства не будет принуждения к вакцинации.

«Спутник V» получил регистрационное удостоверение в Белоруссии



За последние сутки в России выявлено 28 776 новых случаев коронавируса, выздоровели 24 158 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 906 503 человек, а выздоровевших — до 2 319 520 человек.



Зафиксирована 561 смерть. За весь период в России от коронавируса умерли 59 912 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 86,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 312 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 633,3 тыс. человек.



Новый «британский» штамм коронавируса — очередная мутация, которая имеет нейтральный характер, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Он напомнил, что информация о том, что новый штамм коронавируса более заразен, официально не подтверждена.

Вместе с этим, в федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом не исключили применение дополнительных мер в связи с его новой мутацией.

Стало известно о смерти бывшего вице-президента Чувашии, экс-председателя Госсовета региона Льва Куракова. Он умер на 78-м году жизни. По данным региональных СМИ, Кураков болел коронавирусом.

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что через 5—7 лет коронавирус станет более заразным, но вместе с тем будет вызывать меньше осложнений.

Вице-премьер РФ Александр Новак рассказал о том, что появление нового штамма коронавируса, который привел к введению новых ограничительных мер в Великобритании, вызвало существенную коррекцию цен на нефть. Возврат мирового спроса на нефть к докризисным уровням может занять больше времени, чем изначально ожидалось. По мнению Новака, это может занять два-три года.

Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией на неделю из-за новой мутации коронавируса. Ограничения начали действовать с 00.00 22 декабря.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» эффективна в борьбе с новой мутацией коронавируса, выявленной в Великобритании.



Глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что вакцина от коронавируса «Спутник V» получила первое зарубежное регистрационное удостоверение — в Белоруссии.



В будущем вакцину от коронавируса «Спутник V» можно будет хранить при более высоких температурах, как в бытовом холодильнике, рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Два месяца наблюдений показали, что свою активность вакцина сохраняет полностью и при температурах бытового холодильника (+2, +4 градуса).

$900 млрд на поддержание экономики США



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 77 364 959 человек, 1 702 600 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (18 035 207). На второй строчке — Индия (10 075 116), на третьей — Бразилия (7 263 619). Россия на четвертом месте (2 850 042, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 535 716).



Больше всего смертей зафиксировано в США (319 364). За ними следуют Бразилия (187 291), Индия (146 111), Мексика (118 598) и Италия (69 214).



Центр имени Гамалеи, англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с COVID-19.

Сенат США поддержал вслед за Палатой представителей пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд.

Коронавирус в долгосрочной перспективе приведет к замедлению глобализации и урбанизации, росту темпов цифровизации экономики и усилению государственной власти, свидетельствуют результаты исследования Credit Suisse Research Institute.

Ученые из университетской клиники в Эссене (Германия) выяснили, что содержащаяся в корне солодки глицирризиновая кислота способна подавлять коронавирус. Водный экстракт корня солодки показал нейтрализующий эффект при концентрации 0,5-1 мг/мл — более низкой, чем в чае из этого растения. Авторы исследования полагают, что напиток может быть эффективен при лечении от коронавируса.

Почтовая служба США сообщила о задержке с доставкой миллионов посылок. Помимо беспрецедентного количества заказов работу службы тормозит рост заболеваемости коронавирусом среди персонала.

Избранный президент США Джо Байден сделал прививку от коронавируса нового типа вакциной компаний Pfizer и BioNTech. Этот процесс транслировался в прямом эфире. Байден отметил, что распространение вакцины находится на начальной стадии, и призвал американцев носить маски, соблюдать социальную дистанцию и не путешествовать без крайней необходимости во время праздников.

Власти Малайзии планируют приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» разработки Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, заявил премьер-министр страны Мухиддин Яссин. Правительство уже подписало соглашение о поставке 6,4 миллиона доз вакцины компании AstraZeneca и находится на заключительном этапе переговоров с китайскими компаниями Sinovac и CanSino.

Министерство обороны Чили сообщило, что на чилийской станции «Хенераль Бернардо О`Хиггинс» в Антарктиде произошла вспышка коронавирусной инфекции. По информации ведомства, COVID-19 заболели все находившиеся на базе 36 специалистов, 20 из которых военнослужащие и 10 — гражданские. Все они уже эвакуированы и находятся в изоляции и под наблюдением врачей.

Маргарита Головатенко