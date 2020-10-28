Как осень поменяла пути распространения коронавируса

Осенний коронавирус в числах

Осень принесла новые «антирекорды» по заболеванию коронавирусом: так, уже вторые судки подряд на федеральном уровне фиксируется рекордная суточная смертность в 346 человек. В Татарстане совсем недавно суточный прирост заболевших достиг 55 человек — рекорд с июня. Как отмечает замглавы регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, COVID-19 также является ОРВИ, и ему присуща характерная сезонность, поэтому рост был ожидаем.

Сейчас темп прироста заболеваемости в Татарстане составляет 0,6% против 0,4-0,3% в начале сентября. Распределение заболевших по возрастным категориям в целом меняется не сильно — наибольшей она остается в категории от 40 до 64 лет, дети составляют лишь 3,4% от общего числа заболевших. Однако на последние несколько недель наметился почти двукратный рост заболеваемости среди лиц старше 65 лет, добавила сегодня Авдонина.

С сентября в Татарстане коронавирус выявили у 111 преподавателей и 37 школьников. «В совокупности эти случаи не имеют существенного веса в общей структуре заболеваемости, полагают в Роспотребнадзоре — их доля составляет всего около 8%.

Авдонина вновь напомнила работодателям о мерах профилактики, которые те, по ее словам, часто нарушают. Фото tatar-inform.ru

Кроме того, в Татарстане падает число завозных случаев — за последние несколько недель на 32%, всего доля таких случаев от общего числа составляет 4,4%. Из той же Турции в Татарстан «привезли» COVID-19 всего 12 человек.

Однако осенью изменились пути заражения коронавирусом. В сентябре COVID-19 подхватывали в основном при близких бытовых контактах — 47% от общего числа случаев. Сейчас количество таких случаев заражения упало до 39, а на первый план вышли заражения уже в трудовых коллективах.

В это связи Авдонина вновь напомнила работодателям о мерах профилактики, которые те, по ее словам, часто нарушают. Среди нарушений на первом месте — пренебрежение «утренними фильтрами», то есть выявления симптомов у прибывающих на предприятие работников. «Сотрудники все равно проходят с насморком, с температурой. Работодателям в этой части нужно усилить контроль» — заявила сегодня Авдонина журналистам.

Выяснилось, что по результатам обследования 149 очагов в рабочих коллективах республики в 100 из них выявили нарушения. Помимо неработающих «утренних фильтров» нарушения нашли в части обеззараживания воздуха, социальной дистанции, в меньшей степени — ношения масок. «Маски уже плотно вошли в нашу жизнь» — констатировала замглавы регионального управления Роспотребнадзора.

Решение по общепитам Татарстана примут на этой неделе

Множество вопросов вызвало опубликованное накануне распоряжение федерального Роспотребнадзора об усилении ограничительных мер по всей Росси. Основными пунктами в нем было установление всеобщего масочного режима в общественных местах вне зависимости от региона, а также рекомендация ограничить время работы развлекательных заведений и общепита с 23.00 до 06.00. При этом пока не все регионы поспешили последовать этим рекомендациям.

Авдонина отметила, что постановление является обязательным к исполнению на территории России. Многие ограничения при этом в Татарстане уже работают. Что касается масочного режима — федеральное постановление добавляет к объектам, где надо носить маски, также лифты и парковки. «В этой части наш (татарстанский — ред.) нормативный документ будет изменен» — констатировала Авдонина.

С пунктом про общепит не все так просто — он относится к, назовем ее так, «рекомендательной части» постановления. «На сегодня данный вопрос находится на обсуждении исходя из твой ситуации, которая имеет место быть. К пятнице будет известно о том решении, которое будет принято» — сообщила сегодня Авдонина.

Александр Артемьев