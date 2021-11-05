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Авдонина о позиции противников вакцинации: они имеют право выражать свое мнение

11:55, 05.11.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Авдонина о позиции противников вакцинации: они имеют право выражать свое мнение
Фото: pixabay.com

Противники вакцинации в Татарстане имеют право выражать свою позицию касательно принятых антиковидных мер. Все меры приняты для защиты населения от инфекции, так заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина прокомментировала ролики в соцсетях, которые распространяют активисты из Набережных Челнов и Нижнекамска.

Авдонина призналась, что не смотрела ролики, но, по ее словам, противники «однобоко трактуют статьи Конституции»: «Есть другая статья: не создавать своими действиями риск и угрозу для других людей. Не могу комментировать, хорошая эта позиция или плохая. Они имеют право выражать свое мнение. Мы своими действиями выразим другую позицию — защитим себя и своих близких».

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель — новый рекорд для Татарстана. За весь период пандемии в республике подтвердились 31 720 случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицина Татарстан Авдонина Любовь Геннадьевна

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