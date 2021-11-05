Авдонина о позиции противников вакцинации: они имеют право выражать свое мнение

Противники вакцинации в Татарстане имеют право выражать свою позицию касательно принятых антиковидных мер. Все меры приняты для защиты населения от инфекции, так заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина прокомментировала ролики в соцсетях, которые распространяют активисты из Набережных Челнов и Нижнекамска.



Авдонина призналась, что не смотрела ролики, но, по ее словам, противники «однобоко трактуют статьи Конституции»: «Есть другая статья: не создавать своими действиями риск и угрозу для других людей. Не могу комментировать, хорошая эта позиция или плохая. Они имеют право выражать свое мнение. Мы своими действиями выразим другую позицию — защитим себя и своих близких».

Фото: realnoevremya.ru

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 206 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель — новый рекорд для Татарстана. За весь период пандемии в республике подтвердились 31 720 случаев COVID-19.

Маргарита Головатенко