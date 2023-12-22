В Татарстане после новогодних каникул ожидается рост заболеваемости гриппом
В Татарстане после новогодних каникул ожидается рост заболеваемости гриппом. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина на пресс-конференции.
— После январских праздников мы традиционно отмечаем прирост числа случаев. Он связан с тем, что контакты в период новогодних праздников увеличиваются, — объяснила она.
Напомним, с начала осени в Татарстане зафиксировали 3 631 случай заражения гриппом. За аналогичный период прошлого года их было более 5 тысяч.
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