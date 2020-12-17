Главное о коронавирусе на 17 декабря: прививка от COVID в профилактическом календаре, смерть мэра Харькова

Сроки поступления «ЭпиВакКороны» в РТ



За последние сутки в Татарстане подтвердилось 94 новых случая коронавируса, все контактные. 17 человек госпитализированы, 77 получают лечение на дому. Всего на 17 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 878 случаев COVID-19.



Выздоровели за весь период 10 416 человек, в том числе 76 за минувшие сутки. Умерли за весь период 167 человек.

В университетской клинике КФУ рассказали, что пациентам, которые переболели коронавирусом, нужно уделять особое внимание реабилитации. Важно начинать с самого простого: режим, питание, поддерживающая терапия сопутствующих заболеваний, консультация врача. Универсальных препаратов для укрепления иммунитета как при COVID-19, так и при других состояниях, не существует. Строго запрещается курить и употреблять алкоголь. Пациенту нужны и ежедневные прогулки не менее 40 минут.



Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане планируют привить от коронавируса людей из группы риска до весны следующего года. В начале следующего года в республику для вакцинации должны поступить первые партии вакцины «ЭпиВакКорона».

Фото: tatar-inform.ru

За последние сутки в Татарстане подтвержден еще один смертельный случай COVID-19. По данным республиканского оперштаба, умер мужчина 1962 года рождения.

26 вариантов вакцин от COVID-19



За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 440 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 762 668 человек, а выздоровевших — до 2 202 540 человек.



Зафиксировано 587 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 49 151 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 84,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 497 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 592,5 тыс. человек.



Минздрав России внес прививку против коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. К приоритету по вакцинации первого уровня относятся работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, которые проживают в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.

Фото: Максим Платонов

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские ученые разрабатывают 26 вариантов вакцин от COVID-19.

Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал об одной из ключевых причин повторной госпитализации с коронавирусом — чаще всего это происходит, когда COVID-19 не долечили. Болезнь может вернуться, если терапию прекратили слишком рано.

Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков сообщил, что перенесенные вирусные инфекции могут служить защитой от заражения COVID-19. У человека мог остаться клеточный иммунитет, который защищает в том числе от нового вируса. По словам специалиста, таких людей 10—15%.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2021 году, скорее всего, сохранятся ограничения по коронавирусу, хоть и мягкие.

Фото: mos.ru

Из-за «коронакризиса» в российских торговых центрах обанкротилось 20% магазинов. В основном это малый и средний бизнес. Около половины крупных ретейл-сетей тоже прекратили работу части своих точек. По оценкам экспертов, в начале 2021 года нельзя исключать новой серии закрытий, поскольку «черная пятница» не принесла большой выгоды.

Возможный срыв поставки вакцин в бедные страны



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 74 226 214 человек, 1 649 032 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (16 979 762). На второй строчке — Индия (9 956 557), на третьей — Бразилия (7 040 608). Россия на четвертом месте (2 708 940, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 465 126).



Больше всего смертей зафиксировано в США (307 501). За ними следуют Бразилия (183 735), Индия (144 451), Мексика (115 769) и Италия (66 537).



Американская компания Pfizer устроит тщательную проверку инцидента с госпитализацией медработника в американском штате Аляска после прививки BioNTech и Pfizer от коронавируса. У него появилась сильная аллергическая реакция.

Фото: Roman Tverdenko, RBC, Creative Commons Attribution 4.0 International

От коронавируса умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Еще11 декабря сообщалось, что состояние Кернеса резко ухудшилось — у него отказали почки.

Министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт заразился коронавирусом. Бернхардт переносит COVID-19 в бессимптомной форме. Министр продолжит работать из дома до получения отрицательных результатов тестов.

Байден сообщил, что для борьбы с COVID-19 в первые 100 дней своего президентского срока обеспечит 100 миллионов доз вакцин для американцев. К концу 100 дней он рассчитывает открыть школы. Байден добавил, что попросит всех жителей США носить маски в течение 100 первых дней работы его администрации.

Фото: facebook.com/joebiden

Иностранцам или лицам, не имеющим гражданства, которые не смогли выехать из Грузии из-за пандемии коронавируса, продлили срок легального пребывания в стране до 1 июля 2021 года. По истечении срока законного пребывания в Грузии иностранцы обязаны покинуть страну, в противном случае им грозит штраф или даже выдворение с запретом въезда в течение определенного срока — от 2 до 5 лет.

Администрация сервиса Twitter будет удалять записи, содержащие недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса. В заявлении, размещенном в среду в блоге Twitter, уточняется, что могут быть удалены сообщения, которые содержат «ложные утверждения, что вакцинация и вакцины используются для преднамеренного нанесения вреда людям или контроля над ними», «ложные и ранее опровергнутые заявления о побочных эффектах вакцинации» и утверждения, что коронавируса не существует и вакцинация от него не требуется. C начала 2021 года сообщения, содержащие непроверенную информацию или слухи о вакцинах, будут помечены как спорные.

Глобальная программа ВОЗ под названием COVAX по доставке вакцин от COVID-19 в бедные страны может быть сорвана из-за проблем с заключением договоров со странами, срыва поставок вакцин и недостатка финансирования. Несколько миллиардов людей не смогут получить вакцину раньше 2024 года.

Маргарита Головатенко