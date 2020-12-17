Главное о коронавирусе на 17 декабря: прививка от COVID в профилактическом календаре, смерть мэра Харькова
Сроки поступления «ЭпиВакКороны» в РТ
За последние сутки в Татарстане подтвердилось 94 новых случая коронавируса, все контактные. 17 человек госпитализированы, 77 получают лечение на дому. Всего на 17 декабря в Татарстане зарегистрировано 11 878 случаев COVID-19.
Выздоровели за весь период 10 416 человек, в том числе 76 за минувшие сутки. Умерли за весь период 167 человек.
- В университетской клинике КФУ рассказали, что пациентам, которые переболели коронавирусом, нужно уделять особое внимание реабилитации. Важно начинать с самого простого: режим, питание, поддерживающая терапия сопутствующих заболеваний, консультация врача. Универсальных препаратов для укрепления иммунитета как при COVID-19, так и при других состояниях, не существует. Строго запрещается курить и употреблять алкоголь. Пациенту нужны и ежедневные прогулки не менее 40 минут.
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане планируют привить от коронавируса людей из группы риска до весны следующего года. В начале следующего года в республику для вакцинации должны поступить первые партии вакцины «ЭпиВакКорона».
- За последние сутки в Татарстане подтвержден еще один смертельный случай COVID-19. По данным республиканского оперштаба, умер мужчина 1962 года рождения.
26 вариантов вакцин от COVID-19
За последние сутки в России выявлено 28 214 новых случаев коронавируса, выздоровели 26 440 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 2 762 668 человек, а выздоровевших — до 2 202 540 человек.
Зафиксировано 587 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 49 151 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 84,3 млн тестов на коронавирус, в том числе 497 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 592,5 тыс. человек.
- Минздрав России внес прививку против коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. К приоритету по вакцинации первого уровня относятся работники медицинских и образовательных организаций, социального обслуживания и МФЦ, лица, которые проживают в организациях социального обслуживания, лица с хроническими заболеваниями.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что российские ученые разрабатывают 26 вариантов вакцин от COVID-19.
- Кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин рассказал об одной из ключевых причин повторной госпитализации с коронавирусом — чаще всего это происходит, когда COVID-19 не долечили. Болезнь может вернуться, если терапию прекратили слишком рано.
- Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН Петр Чумаков сообщил, что перенесенные вирусные инфекции могут служить защитой от заражения COVID-19. У человека мог остаться клеточный иммунитет, который защищает в том числе от нового вируса. По словам специалиста, таких людей 10—15%.
- Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2021 году, скорее всего, сохранятся ограничения по коронавирусу, хоть и мягкие.
- Из-за «коронакризиса» в российских торговых центрах обанкротилось 20% магазинов. В основном это малый и средний бизнес. Около половины крупных ретейл-сетей тоже прекратили работу части своих точек. По оценкам экспертов, в начале 2021 года нельзя исключать новой серии закрытий, поскольку «черная пятница» не принесла большой выгоды.
Возможный срыв поставки вакцин в бедные страны
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 74 226 214 человек, 1 649 032 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (16 979 762). На второй строчке — Индия (9 956 557), на третьей — Бразилия (7 040 608). Россия на четвертом месте (2 708 940, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятом — Франция (2 465 126).
Больше всего смертей зафиксировано в США (307 501). За ними следуют Бразилия (183 735), Индия (144 451), Мексика (115 769) и Италия (66 537).
- Американская компания Pfizer устроит тщательную проверку инцидента с госпитализацией медработника в американском штате Аляска после прививки BioNTech и Pfizer от коронавируса. У него появилась сильная аллергическая реакция.
- От коронавируса умер мэр Харькова Геннадий Кернес. Еще11 декабря сообщалось, что состояние Кернеса резко ухудшилось — у него отказали почки.
- Министр внутренних дел США Дэвид Бернхардт заразился коронавирусом. Бернхардт переносит COVID-19 в бессимптомной форме. Министр продолжит работать из дома до получения отрицательных результатов тестов.
- Байден сообщил, что для борьбы с COVID-19 в первые 100 дней своего президентского срока обеспечит 100 миллионов доз вакцин для американцев. К концу 100 дней он рассчитывает открыть школы. Байден добавил, что попросит всех жителей США носить маски в течение 100 первых дней работы его администрации.
- Иностранцам или лицам, не имеющим гражданства, которые не смогли выехать из Грузии из-за пандемии коронавируса, продлили срок легального пребывания в стране до 1 июля 2021 года. По истечении срока законного пребывания в Грузии иностранцы обязаны покинуть страну, в противном случае им грозит штраф или даже выдворение с запретом въезда в течение определенного срока — от 2 до 5 лет.
- Администрация сервиса Twitter будет удалять записи, содержащие недостоверную информацию о вакцинах от коронавируса. В заявлении, размещенном в среду в блоге Twitter, уточняется, что могут быть удалены сообщения, которые содержат «ложные утверждения, что вакцинация и вакцины используются для преднамеренного нанесения вреда людям или контроля над ними», «ложные и ранее опровергнутые заявления о побочных эффектах вакцинации» и утверждения, что коронавируса не существует и вакцинация от него не требуется. C начала 2021 года сообщения, содержащие непроверенную информацию или слухи о вакцинах, будут помечены как спорные.
- Глобальная программа ВОЗ под названием COVAX по доставке вакцин от COVID-19 в бедные страны может быть сорвана из-за проблем с заключением договоров со странами, срыва поставок вакцин и недостатка финансирования. Несколько миллиардов людей не смогут получить вакцину раньше 2024 года.
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