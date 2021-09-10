В Татарстане за сутки подтвердили 52 случая COVID-19
В Татарстане за сутки выявили 52 случая заражения коронавирусом, с нарастанием выявлено 25 957 случаев, сообщила в пятницу заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Показатель заражений на 100 тысяч случаев — 665. За неделю в республике выявили 346 случаев, на предыдущей неделе — 342.
Среднесуточный и средненедельный темп прироста составляет 0,2%. За сутки проведено 8 512 тестов.
От заболевших выделено 32 случая заражения «британским» штаммом и 100 случаев — «индийским». Всего обследовали 264 человека.
Вчера в Татарстане выявили 49 случаев заражений COVID-19.
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