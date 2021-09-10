С 1 сентября в Татарстане со школьных фильтров отправили по домам 1 597 детей
В Татарстане с 1 сентября возобновились утренние фильтры в школах, сообщила в пятницу заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
За последние сутки на фильтрах отстранено 498 детей с температурой или другими симптомами. Всего с 1 сентября по домам с фильтров отправили 1 597 детей.
Классов на разобщении в республике нет, случаев коронавируса среди персонала и детей учебных заведений нет.
В начале нового учебного года в Роспотребнадзоре заявили, что утренние фильтры в школах обязательны.
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