С 1 сентября в Татарстане со школьных фильтров отправили по домам 1 597 детей

В Татарстане с 1 сентября возобновились утренние фильтры в школах, сообщила в пятницу заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

За последние сутки на фильтрах отстранено 498 детей с температурой или другими симптомами. Всего с 1 сентября по домам с фильтров отправили 1 597 детей.

Классов на разобщении в республике нет, случаев коронавируса среди персонала и детей учебных заведений нет.

Фото: realnoevremya.ru

В начале нового учебного года в Роспотребнадзоре заявили, что утренние фильтры в школах обязательны.

Маргарита Головатенко