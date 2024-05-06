Итоги дня: транспорт на Сабантуй, последствия заморозков для аграриев, обыски в Минэкологии
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 6 мая.
- Как выяснило «Реальное время», с сидельца «Черного дельфина» Ильназа Галявиева принудительно взыщут 1 млн 409 тысяч рублей. Соответствующий иск прокуратуры Татарстана к осужденному за расстрел гимназии №175 удовлетворил Советский райсуд Казани.
- По мнению татарстанских застройщиков, для решения градостроительных ошибок вокруг Казани нужны федеральные деньги и программа, а не только разработка мастер-плана агломерации и передача полномочий районов на уровень республики.
- Этим летом в Казани появится больше возможностей для занятий спортом и физической активности, об этом рассказали на еженедельном совещании мэрии города. Столица Татарстана станет центром спортивной жизни. В Казани пройдет более 100 событий для профессионалов и любителей.
- Производство растениеводческой продукции в Татарстане за год подорожало на 3 млрд рублей с лишним. Если в прошлом году затраты аграриев составляли 76,1 млрд, то в этом году, чтобы сохранить ресурсную обеспеченность полеводства, по предварительным расчетам, необходимо уже 79 млрд рублей.
- «Реальное время» выяснило, как будет организовано транспортное обеспечение участников Сабантуя-2024 в Казани. Начальная стоимость оказания услуг составит 1 980 000 рублей.
- Затраты на урожай в этом году в Татарстане выросли почти до 80 млрд рублей с учетом удорожания удобрений, семян, ГСМ и запчастей. Более половины суммы пойдет на весенне-полевые работы, которые уже начались во всех районах. Подробнее об этом рассказали сегодня на брифинге в Доме правительства республики.
- В Казани подвели итоги голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в будущем году. В опросе приняли участие 133,5 тысячи жителей города.
- В Республике Татарстан выделены значительные средства на улучшение дорожной инфраструктуры. Бюджет республики предусматривает 16,3 млрд рублей на реализацию различных проектов, связанных с ремонтом дорог.
- В Татарстане проживает более 11 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны. Об этом на пресс-конференции сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.
- В России стартовал национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС).
- Татарстанцам рассказали о мерах поддержки ветеранов Отечественной войны.
- Республика Татарстан является одним из 20 пилотных регионов, где с 2023 года разрабатываются региональные государственные программы научно-технологического развития. Их результаты будут представлены уже в мае во время заседания комиссии по научно-технологическому развитию.
- В связи с холодной погодой в Казани приняли решение вновь подключить отопление в социальных объектах с 3 мая. Однако из-за начавшегося ремонта тепловодов и котельных дать тепло во все учреждения пока невозможно. По состоянию на 6 мая отопление подано в 264 объекта социальной сферы.
- Сотрудники Росгвардии задержали в Нижнекамске мужчину, который находился в федеральном розыске за кражу.
- Казанские спортсмены Анна Петрунина и Илья Симонов заняли второе место на юношеском Кубке Европы по дзюдо. Соревнования прошли в азербайджанском городе Гейгель.
- Сборная Республики Татарстан стала чемпионом Первенства России по водному поло среди юниоров до 21 года. Финал соревнований прошел с 28 апреля по 3 мая в подмосковном Раменском.
- Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров, вратарь «Магнитки» Илья Набоков и защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев по итогам сезона вошли в число номинантов на приз имени Алексея Черепанова, вручаемый лучшему новичку Континентальной хоккейной лиги.
- В начале мая в Казани неожиданно ударили заморозки, что стало серьезной проблемой для местных фермеров. Неблагоприятные погодные условия угрожают урожаю и создают серьезные трудности для сельскохозяйственных производителей.
- В рамках второго этапа Кубка России по стендовой стрельбе 5 мая прошли соревнования в личном зачете на круглом и траншейном стенде. Спортсмены сборной Татарстана завоевали большую часть медалей турнира.
- Канадский специалист Бенуа Гру стал новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги «Трактор». Контракт рассчитан на два года, отмечает пресс-служба лиги.
- Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Алексей Фролов в ходе еженедельного совещания в Доме правительства республики заявил о снижении просроченной задолженности за ЖКУ.
- В Аксубаевском районе проведут акцию «Бессмертный полк», несмотря на отмену шествия по всей стране. Информация об организации мероприятия была опубликована на сайте администрации Аксубаевского района.
- В апреле продажи товаров для умного дома выросли в 1,5 раза, а роутеров — почти на треть в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Кроме того, повышенным спросом у россиян в преддверии дачного сезона пользуются наушники, электронные книги и автомобильные аксессуары, приобретаемые для загородных поездок.
- Прокуратура Агрызского района Республики Татарстан провела проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «Водоканал». Было установлено, что перед 51 работником предприятия имелась задолженность по заработной плате за февраль 2024 года в размере более 1,3 млн рублей.
- Участники СВО, получившие тяжелые ранения, смогут получить специальные средства передвижения, в том числе автомобили с ручным приводом. Соответствующие изменения в законе о социальной защите инвалидов в РФ приняла Госдума в третьем чтении.
- В Минэкологии РТ сообщили о содействии следствию по жалобе одного из бывших сотрудников ведомства. «Реальное время» следит за развитием событий.
- На проведение весенне-полевых работ в Татарстане требуется 38,8 млрд рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на брифинге в Доме правительства.
- Казань готовится к масштабному спортивному событию — юбилейному X Казанскому марафону. Он пройдет уже в эти выходные, 11—12 мая, и соберет около 28 тысяч участников со всей России и из ряда других стран. Участники пробегут дистанции по живописным и историческим местам города.
- Госдума во втором и третьем чтениях 6 мая приняла поправки о запрете иностранным агентам участвовать в любых выборах.
- За первые 4 месяца 2024 года лесные инспекторы провели 10,5 тысячи патрулирований земель лесного фонда. Об этом ведомство сообщило в ходе подведения итогов осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны за четыре месяца текущего года.
- В Альметьевском муниципальном районе Татарстана предприятиям торговли и общественного питания рекомендуют ограничить продажу алкогольных напитков и пива в связи с празднованием Дня Победы.
- На полях KazanForum впервые пройдут заседания нескольких межведомственных комиссий. Эти мероприятия станут частью насыщенной программы форума, который пройдет в Казани с 18 по 20 мая.
- На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» обсудят развитие экспорта халяльной продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.
- Акционерное общество «Международный аэропорт «Казань» ищет охранное предприятие, которое будет оказывать охранные услуги в течение года. Начальная (максимальная) цена контракта — 910 000 рублей, узнало «Реальное время».
- Чистая прибыль компании «Татнефть» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом квартале 2024 года составила 68,386 млрд рублей, что на 36,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
- Сегодня на пленарном заседании приняли закон, который позволит государственной корпорации «Роскосмос», а также подведомственным ей организациям закупать товары и услуги с помощью закрытых способов.
- По данным сервиса «Авто.ру», средняя стоимость нового автомобиля в Казани снизилась на 2% и составила 2,9 млн рублей. При этом цена подержанных машин упала на 1% — до 1,5 млн рублей.
- Депутаты Государственной думы предлагают внести изменения в статьи Земельного кодекса России. Законопроект направлен на предоставление гражданам, чье жилье было разрушено или утрачено в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также террористических актов и их пресечения правомерными действиями, земельных участков в собственность бесплатно.
- В Казани завершился первый сезон волейбольной лиги ПРО. Финальные матчи первенства прошли на стадионе «Центр волейбола». Победу среди женских команд одержала сборная СШОР ФСО «Центральный», первенство среди мужских команд также одержали подопечные СШОР ФСО «Центральный».
- В Государственную думу внесен законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О ветеранах». Инициатива исходит от депутата нижней палаты Анжелики Глазковой.
- Жители регионов России стали чаще интересоваться строящейся недвижимостью в Татарстане. Аналитики МегаФона изучили пользовательские обращения к специализированным интернет-ресурсам и выяснили, что активность потенциальных покупателей выросла более чем в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Ключевые события 803-го дня специальной военной операции на Украине:
- Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Котляровка Харьковской области. Улучшив положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 66-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск Харьковской области, Стельмаховка Луганской Народной Республики и Новосадовое Донецкой Народной Республики.
- Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение формированиям 59-й мотопехотной, 22-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ и 4-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Андреевка, Белогоровка, Курахово, Курдюмовка, Острое, Константиновка и Спорное Донецкой Народной Республики.
- Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики и нанесли поражение живой силе и технике 92-й штурмовой, 31-й, 100-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Калиново, Уманское и Прогресс Донецкой Народной Республики. Кроме того, отразили семь контратак штурмовых групп 68-й егерской, 142-й, 143-й пехотных, 59-й мотопехотной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики.
- Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку противника в районе населенного пункта Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, два танка, три автомобиля, 155-миллиметровая гаубица М198 производства США и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
- Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 141-й пехотной, 65-й механизированной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Степное, Работино Запорожской области и Токаревка Херсонской области. Противник потерял до 40 военнослужащих, четыре 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу Д-20, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».
- Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены два предприятия по производству ударных БПЛА, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 122 районах. Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 594 самолета, 270 вертолетов, 23 785 беспилотных летательных аппаратов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 923 танка и других боевых бронированных машин, 1 279 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9 339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 508 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Рената ВалееваОбщество Татарстан