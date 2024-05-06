В Татарстане снижается просроченная задолженность за жилищно-коммунальные услуги

Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан Алексей Фролов заявил о снижении просроченной задолженности за ЖКУ в ходе еженедельного совещания в Доме Правительства Республики.

Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги в марте 2024 года снизился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 98,6%. За январь — март 2024 г. уровень собираемости в среднем по Татарстану составил 96,7%, что на 0,5% выше показателя прошлого года. Среднегодовой уровень составил 99,3%, что также выше показателей прошлого года на 0,1%. Доля платежей, совершенных в электронном формате, составила 75,7% от общего объема.

Что касается долгов за потребленные энергоресурсы, то сумма просроченной задолженности по газу на 1 апреля 2024 года составила 225 млн рублей, что на 16 млн рублей меньше, чем в прошлом году. Долг за электроэнергию снизился на 14 млн рублей. На 1 апреля текущего года задолженность составила почти 32 млн рублей. Долг управляющих организаций за тепловую энергию перед «Татэнерго» сократился на 60 млн рублей и составил 220 млн рублей.

Таким образом, наблюдается снижение просроченной задолженности у управляющих организаций во всех муниципальных образованиях Татарстана.

Ранее в марте 2024 года уровень собираемости платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в Татарстане составил 98,6%, что на 2% ниже, чем в марте 2023 года. При этом за январь — март текущего года средний уровень собираемости составил 96,7%, что на 0,5% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Среднегодовой уровень собираемости достиг 99,3%, что на 0,1% выше, чем в 2023 году.

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Разиль Самигуллин