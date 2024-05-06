Развитие экспорта халяльной продукции обсудят на форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum»

На Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» обсудят развитие экспорта халяльной продукции. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

По его словам, экспорт халяль-продукции из республики в 2024 году может увеличиться до $16 млн. В 2023 году его объем составил $11,5 млн. На сегодня в Татарстане халяль-продукцию производят порядка сотни компаний, на экспорт ее поставляют 20 субъектов бизнеса.

Целевыми странами для экспорта халяль-продукции являются страны Тихоокеанского союза, Персидского залива, Северной Африки. Также планируется начать поставки в страны Юго-Восточной Азии.

Также на KazanForum, который пройдет с 14 по 19 мая, состоится Kazan Halal Market. По состоянию на 2 мая для участия в нем зарегистрировались почти 11 тыс. человек из 79 стран.



72 компании пожелали стать участниками ярмарки Kazan Halal Market, которая будет проходить на площадке агропромышленного парка «Казань». Как сообщил Марат Зяббаров, в списке участников ярмарки 15 зарубежных компаний из 9 стран: Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Иран, Пакистан, Азербайджан, Малайзия, Индонезия. Ведутся переговоры с Узбекистаном, Эфиопией и другими странами.

57 компаний из регионов РФ представят свою продукцию на организованной отдельным блоком ярмарке под брендом «Татар базары». Здесь будут участвовать производители из Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Кировской, Омской и Нижегородской областей, а также Чувашии, Оренбурга и Пермского края.

Гости ярмарки смогут приобрести деликатесы из мяса конины, продукцию пчеловодства, бахчевые культуры, целебные травы, чаи варенья, национальную одежду и товары народного промысла.

Ранее Марат Зяббаров сообщил, что затраты на урожай в этом году в Татарстане выросли почти до 80 млрд рулей с учетом удорожания удобрений, семян, ГСМ и запчастей. Более половины суммы пойдет на весенние полевые работы, которые уже начались во всех районах.



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Рената Валеева