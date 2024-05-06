Госдума приняла закон о социальной защите инвалидов, который поможет участникам СВО с тяжелыми ранениями

Участники СВО, получившие тяжелые ранения, смогут получить специальные средства передвижения, в том числе автомобили с ручным приводом. Соответствующие изменения в закон о социальной защите инвалидов в РФ приняла Госдума в третьем чтении.

О новой поддержке сообщает пресс-служба оперативного штаба Татарстана. Данная мера может помочь участникам СВО, которым из-за ранений сложно передвигаться самостоятельно.

Напомним, участники специальной военной операции и их семьи получат социальную поддержку от государства, независимо от наличия долгов по налогам. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

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Разиль Самигуллин