Транспорт для участников Сабантуя-2024 в Казани обойдется почти в 2 млн рублей

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» выяснило, как будет организовано транспортное обеспечение участников Сабантуя-2024 в Казани. Начальная стоимость оказания услуг составит 1 980 000 рублей. Начальная цена за одну единицу транспорта — 3 000 рублей.

Для технического персонала, оргкомитета, взрослых творческих коллективов и других участников Сабантуя в Казани организуют автобусное сопровождение. Также транспорт предоставят волонтерам и детским и подростковым коллективам, которые не достигли 18 лет.

Автобусы будут необходимы в дни репетиций и самого праздника. В день проведения первой репетиции понадобится 10 автобусов на 6 часов, второй и третьей репетиций — по 25 автобусов на 6 часов. В день генеральной репетиции и в день праздника также будет задействовано по 25 единиц транспорта на 6 часов.

Услуги будут оказываться с момента заключения контракта и по согласованию с заказчиком, но не позднее 23 июня 2024 года.

Ранее стало известно, что исполнительный комитет Актанышского муниципального района Татарстана направит 9,9 миллиона рублей на создание подворья Сабантуя в Алтайском крае. Республика привезет туда мечеть, дом и мельницу.



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Рената Валеева