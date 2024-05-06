Летний спортивный календарь казанца: мэрия города рассказала о будущих соревнованиях в 2024-м

Фото: Владимир Васильев

Этим летом в Казани появится больше возможностей для занятий спортом и физической активностью, об этом рассказали на еженедельном совещании мэрии города. В проекте «Спорт у дома» увеличится количество локаций, где можно будет проводить зарядку и тренировки в жилых комплексах. Принять участие в мероприятиях смогут все желающие.

Расписание тренировок в скором времени опубликуют в социальных сетях комитета физической культуры и спорта исполкома Казани и проекта «Спорт у дома».

Летние спортивные мероприятия в Казани

Столица Татарстана в летний период станет центром спортивной жизни. В Казани пройдет более 100 событий для профессионалов и любителей.

Так, 11—12 мая состоится юбилейный Х Казанский марафон, для участия в котором зарегистрировались порядка 28 тысяч жителей и гостей города. В первый день соревнований состоятся забеги на 3 км и 10 км, во второй день — на полумарафонскую и марафонскую дистанции (21 км и 42 км). Трассы организованы на живописных и исторических местах Казани. 19 мая горожане присоединятся к самому масштабному забегу России на 3 570 км. Всего в нем примут участие 150 тысяч человек из 85 городов страны. На 27 июля запланирован забег «Ночная Казань», маршрут которого проходит по Кремлевской набережной.

Летние состязания в Казани включают в себя не только соревнования, но и массовые спортивные события. На площадках города уже начались игры летнего первенства города по футболу среди 159 команд спортивных школ. В турнире принимают участие дети от 8 до 18 лет. А 23 мая на стадионе «Мотор» состоится открытие городского этапа Всероссийских соревнований «Кожаный мяч».

Главным событием лета станут Игры БРИКС с участием 4,7 тыс. спортсменов из 74 стран. На 18 объектах пройдут соревнования по 21 олимпийской дисциплине и девяти неолимпийским видам спорта.

На спортивных играх БРИКС разыграют 392 комплекта медалей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Казань также примет международные соревнования для лиц с синдромом Дауна «Победим вместе». Дети с особенностями здоровья будут соревноваться в спортивном комплексе «Буревестник».

Масштабная спортивная программа, приуроченная ко Дню физкультурника, пройдет 10 августа в экстрим-парке «Урам», Центре пляжных видов спорта и на стадионе «Трудовые резервы».

Летом на уличных площадках будут организованы соревнования по уличному баскетболу. Самым крупным из них станет всероссийский турнир «Оранжевый мяч».

Особое внимание в начинающемся сезоне уделят возрождению парусного спорта, а на городских площадках будут проводиться соревнования по пляжным видам спорта: гандболу, волейболу и футболу.

Соревнования в рамках проекта «Жизнелюб» продолжатся и летом. Финал спартакиады «Игры долголетия. Жизнелюб» состоится 16 мая на стадионе «Трудовые резервы». Напомним, соревнования с участием более 2 тыс. казанских пенсионеров продолжаются с октября прошлого года. «Жизнелюбы» боролись за победу в 10 дисциплинах: плавании, волейболе, футболе, настольном теннисе, дартсе, легкоатлетическом кроссе, лыжных гонках, шахматах, скандинавской ходьбе и ГТО.

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Рената Валеева