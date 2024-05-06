Татарстанцам рассказали о мерах поддержки ветеранов Отечественной войны

Председатель комитета РОО ветеранов (инвалидов) «Союз ветеранов РТ» Александр Бородин на пресс-конференции рассказал о мерах поддержки ветеранов Отечественной войны, добавив, что данная деятельность ведется совместно с Министерством труда.

Он также добавил, что продолжает свою деятельность мероприятия по социальной защите ветеранов Отечественной войны. В настоящее время в центре особого внимания стоит секция особенной заботы над ветеранами и инвалидами войны.

Александр Бородин отметил, что в Союзе ветеранов республики работают 24 организации, которые имеют единые задачи. Он резюмировал, что 26 апреля прошел пленум, по итогам которого руководство раиса и министерств получило положительную оценку работы.

Руководитель организации также рассказал, что более пяти раз проходила проверка домов ветеранов, с целью проверки условий проживания и лечения постояльцев. Он добавил, что система оказания помощи включает в себя 85 мер различной помощи, в рамках социальных пакетов около 4 тысяч человек получают меры социальной поддержки, а именно сиделок и помощников на дому.

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Разиль Самигуллин, Олег Исаков