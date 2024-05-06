Госдума запретила иноагентам участвовать в выборах

Госдума во втором и третьем чтении 6 мая приняла поправки о запрете иностранным агентам участвовать в любых выборах.

Иноагенты не смогут быть кандидатами на выборах в федеральные органы госвласти, органы власти регионов, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления. Также они не смогут быть уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений. Иноагенты и лица, включенные в реестр причастных к деятельности экстремистской или террористической организации, не смогут быть наблюдателями на выборах.

Законопроект № 501159-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ошибок (опечаток), допущенных в оформлении представленных в избирательную комиссию документов в отношении отдельных кандидатов)» был подготовлен правительством еще в декабре 2023 года. Изначально законопроект запрещал допускать кандидатов, передавших в избирком документы с ошибками. В процессе обсуждения в нем появились дополнения о запрете на участие в выборах иноагентов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещать рекламу физических и юридических лиц на ресурсах иностранных агентов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Кроме того, запрещается размещать рекламу иноагентов.

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Разиль Самигуллин