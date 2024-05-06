За первые 4 месяца 2024 года лесные инспекторы Татарстана провели 10,5 тысяч патрулирований земель лесного фонда

За первые 4 месяца 2024 года лесные инспекторы провели 10,5 тысяч патрулирований земель лесного фонда. Об этом ведомство сообщило в ходе подведения итогов осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора) и лесной охраны за четыре месяца текущего года.

За этот период государственные лесные инспекторы также провели 1,7 тысячи контрольных и профилактических мероприятий. По итогам проверок было составлено 29 протоколов об административных правонарушениях.

Начальник отдела государственного контроля и надзора минлесхоза республики Айрат Ахмеров рассказал, что в числе правонарушений — нарушения правил санитарной безопасности в лесах, неуплата административного штрафа в установленный законом срок, несоблюдение условий договоров пользователями лесных участков.

Государственные лесные инспекторы также вели работы по контролю и профилактике соблюдения лесопользователями обязательных требований, предусмотренных лесным законодательством, в рамках гражданско-правовых отношений.

Ранее за 3 месяца сотрудники лесоохраны Кировской области провели более 5 тысяч патрулирований лесов, в том числе 280 с участием сотрудников правоохранительных органов. Они выявили девять фактов нарушений с признаками незаконной рубки, что на шесть меньше, чем за три месяца прошлого года.

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Разиль Самигуллин