В Нижнекамске Росгвардия задержала гражданина, объявленного в федеральный розыск

Фото: Динар Фатыхов

Сотрудники Росгвардии задержали в Нижнекамске мужчину, который находился в федеральном розыске за кражу.

Наряд нижнекамского отдела вневедомственной охраны получил сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов города. По прибытии росгвардейцы выяснили, что один из посетителей похитил товар со стеллажа с кондитерскими изделиями и пытался покинуть торговый зал. Работник охраны нажал на «тревожную кнопку», после чего злоумышленник был задержан.

При проверке личности задержанного выяснилось, что в апреле текущего года полицейские Чувашии объявили его в федеральный розыск по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства и передачи инициаторам розыска. В отношении задержанного составлен административный протокол по статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение».



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Рената Валеева