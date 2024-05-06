«Одним движением, открыв вентиль, мы не сможем дать тепло»: исполком Казани сообщил о ситуации с отоплением

Фото: Максим Платонов

— В городе установилась холодная погода. В связи с этим мы приняли решение с 3 мая вновь подключить отопление в наших социальных объектах. Но ряд котельных уже остановлены. В частности, «Татэнерго» уже приступил к ремонту трех магистральных тепловодов, поэтому просто одним движением руки, открыв вентиль, мы не сможем дать тепло. Но при этом мы делаем все, чтобы социальные, детские объекты были отоплены, — рассказал заместитель исполкома Казани Искандер Гиниятуллин на еженедельном совещании в мэрии города.

В настоящее время выведены из эксплуатации тепловоды №1, 2 и 4 АО «Татэнерго», которые обеспечивают теплом центр и южно-промышленную часть города. К ним подключены 92 социальных объекта. Возможности подать тепло туда сейчас нет, сообщил заместитель исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

Также остановлена и выведена в ремонт 41 котельная «Казэнерго». К ним подключены 40 социальных объектов.

Всего в Казани 855 учреждений социальной сферы, за исключением этих 132 объектов техническая возможность подачи отопления есть. Это Заречная часть города — все четыре района, а также Азино и Горки.

На утро понедельника, 6 мая, тепло подано в 264 учреждения социальной сферы. Среди них 185 детских садов, 39 школ, 35 объектов здравоохранения, 5 объектов физической культуры и спорта.

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Рената Валеева