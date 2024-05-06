В «Свияге» разыграли четыре комплекта наград второго этапа Кубка России по стендовой стрельбе

В рамках второго этапа Кубка России по стендовой стрельбе 5 мая прошли соревнования в личном зачете на круглом и траншейном стенде. Спортсмены сборной Татарстана завоевали большую часть медалей турнира.

В ските среди женщин победительницей стала воспитанница татарстанской РСШОР Елизавета Евграфова. Она лидировала по итогам квалификации с результатом 110/125, поразив 26 мишеней в полуфинале и 35 в золотом матче. Серебряную медаль завоевала Дарья Лекомцева, бронзовую — Анна Беляева.

Среди мужчин на круглом стенде победил Тимур Ананьенок. Его результат составил 116+25+37. Еще одна перестрелка определила победительницу в женском трапе. Ею стала Алина Ахатова, которая опередила соперницу на один точный выстрел. Ее результат — 102+17+24 (1), у ближайшей преследовательницы Татьяны Саранской — 97(2)+18+24(0).

На третью ступень пьедестала почета на траншее поднялся Артем Копыстынский. Его результат — 113+21+18. Сегодня, 6 мая, состоится финальный день второго этапа Кубка России, где спортсмены разыграют два комплекта медалей в миксте.

Ранее в Липецке стартовали крупные турниры по стендовой стрельбе среди юниоров и юниорок до 21 года. В рамках Всероссийских соревнований на траншее воспитанники татарстанской РСШОР показали отличные результаты и завоевали три медали.

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Разиль Самигуллин