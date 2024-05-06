Руководителям предприятий Альметьевска рекомендуют ограничить продажу алкоголя 9 мая

В Альметьевском муниципальном районе Татарстана предприятиям торговли и общественного питания рекомендуют ограничить продажу алкогольных напитков и пива в связи с празднованием Дня Победы. Это решение было принято исполкомом после обращений жителей города и района, а также руководителей местных организаций, учреждений образования, культуры и здравоохранения.

Целью рекомендации является пропаганда отказа от употребления спиртных напитков и поддержание общественного порядка в местах массового скопления людей. Подобные меры позволят обеспечить безопасность и комфорт населения, особенно подрастающего поколения.

Напомним, с 1 мая по 30 сентября 2024 года МУП «Альметьевское транспортное управление» будет осуществлять перевозку населения в садоводческие общества, сообщается на сайте Альметьевского муниципального района.

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Разиль Самигуллин