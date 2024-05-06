«20—30% от возможного урожая мы потеряли»: заморозки в Татарстане уничтожают сельхозпродукцию фермеров

Фото: Динар Фатыхов

В начале мая в Казани неожиданно наступили заморозки, что стало серьезной проблемой для местных фермеров. Мэрия города активно работает над включением отопления в домах, чтобы обеспечить жителей теплом в такую непогоду, однако аграрии терпят значительные потери из-за морозов. Неблагоприятные погодные условия угрожают урожаю и создают серьезные трудности для сельскохозяйственных производителей.

— Погода сказалась крайне негативно даже не на рассаде, а на наших цветущих полях. Конечно, они не погибли, но часть урожая мы явно потеряли. Что касается спасения остальной партии — сейчас будем проходиться по полям различными антистрессантами для растений, чтобы хотя бы как-нибудь привести их в чувства, — рассказал владелец бренда «Ягодная долина» Ильдар Ситдиков.

Однако аграриям придется принять тот факт, что урожай будет менее обильным, чем ожидалось. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Думаю, что фрукты и ягоды, конечно, будут, но 20-30% от возможного урожая мы потеряли. Особенно тяжело пришлось грушам, яблокам и т.д. — таким культурам, которые цветут всего 1 раз в год, — поделился Ситдиков.

Несмотря на текущие трудности, стоит отметить, что в прошлом году ситуация, по словам бизнесмена, была намного хуже. Сильные заморозки и трехдневный штормовой ветер кардинально испортили урожай. Тем не менее даже после таких экстремальных условий, что-то все же удалось сохранить. Это показывает нашу выносливость и настойчивость в борьбе с природными бедствиями.

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Рената Валеева