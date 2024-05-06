Международный аэропорт Казани ищет охранное предприятие за 910 тыс. рублей
Акционерное общество «Международный аэропорт «Казань» ищет охранное предприятие, которое будет оказывать охранные услуги в течение года. Начальная (максимальная) цена контракта — 910 000 рублей, узнало «Реальное время».
Согласно техническому заданию, работа будет включать:
- сопровождение сотрудником исполнителя кассира заказчика при проведении инкассации паркоматов и пунктов осуществления платежей, находящихся на территории аэропорта;
- обеспечение сохранности имущества и денежных средств заказчика, в том числе при их транспортировке;
- контроль за общественным порядком на территории, прилегающей к паркоматам и пунктам платежей во время инкассации.
Договор вступает в силу с 6 июля 2024 года и действует в течение 12 месяцев.
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