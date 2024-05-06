В Казани выбрали общественные пространства для благоустройства в 2025 году

В Казани подвели итоги голосования по выбору общественных пространств для благоустройства в будущем году. В опросе приняли участие 133,5 тысячи жителей города.

Победителем голосования стала вторая очередь Большого Чайкового озера — за нее отдали голоса 15 тысяч казанцев. Вторым объектом в списке лидеров стала вторая очередь парка Петрова, а третье место занял Ноксинский лес.

Кроме того, в числе лидеров оказались вторая очередь сквера у Северного вокзала и аллеи Славы. Предложения, которые жители Казани внесли через опцию «Свой вариант», предстоит изучить дополнительно. Всего таких предложений было 12,3 тысячи.

Напомним, в России завершилось четвертое всероссийское голосование по благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Его итоги представил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

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Разиль Самигуллин