В Татарстане проживает более 11 тысяч ветеранов и вдов участников Великой Отечественной войны

В Татарстане проживает более 11 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны. Об этом на пресс-конференции сообщила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова.

Она также добавила, что их число уменьшилось в 3 раза. Количество участников войны, которые стали инвалидами, — 113 человек. Жители блокадного Ленинграда — 83 человека, тружеников тыла — 7,8 тысячи человек. Министр отметила, что основная задача в помощи участникам войны — это поддержание качества их жизни. А именно ремонт жилья и предоставление квартир.

Так, с 2005 года финансирование ветеранов перешло в бюджет России. В это же время оказание помощи труженикам тыла остается на балансе бюджета республики. Эльмира Зарипова сообщила, что им перечисляются выплаты в размере 22,9 тысячи рублей, а также доплаты к пенсии, которые равны суммы доплат инвалидам 1 группы.

В том числе труженикам тыла бесплатно обеспечивают лечение и протезирование лечение зубов. Она добавила, что с 2008 года по указу президента реализуется программа по поддержке ветеранов Великой Отечественной. Данная помощь оказалась полезна более чем 19 тысячам ветеранов. Отремонтировано 1 682 жилых помещения, где живут ветераны войны и инвалиды.

Вторым направлением помощи ветеранам является социальное обслуживание. Эльмира Зарипова рассказала, что в настоящее время 9% из тех, кто обслуживается на дому, — это ветераны войны (1 320 человек). Из них 29 человек находятся в системе долговременного ухода. В домах-интернатах и домах престарелых живут 38 ветеранов, из них 36 человек — труженики тыла, двое — ветераны войны.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин, Олег Исаков