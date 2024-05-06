В X Казанском марафоне примут участие порядка 28 тысяч человек

Казань готовится к масштабному спортивному событию — юбилейному X Казанскому марафону. Он пройдет уже в эти выходные, 11—12 мая, и соберет около 28 тысяч участников со всей России и ряда других стран. Участники пробегут дистанции по живописным и историческим местам города.

Руководитель комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов на аппаратном совещании рассказал, что ожидает участников и болельщиков. Руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров также отметил, что в этом году ожидается масштабный спортивный праздник.

На мероприятии 11 мая спортсмены пробегут 3 и 10 км, а 12 мая атлеты выйдут на полумарафонскую и марафонскую дистанции (21 км и 42 км). Те, кто не участвуют в забегах, присоединятся к группам поддержки. Среди болельщиков проведут конкурс, призовой фонд которого составит 650 тысяч рублей. Всего будет организовано 66 площадок с группами поддержки.

В рамках Казанского марафона 11 мая на стадионе «Трудовые резервы» состоится концерт, на котором выступит группа «Отпетые мошенники». Мероприятие начнется в 19.00 с Парада наций, после чего на сцену поднимутся артисты.

Линар Гарипов также призвал провести выходные спортивно, установив личный рекорд на мероприятиях серии Timerman. В их числе «Забег.РФ» и забег «Ночная Казань». Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ» состоится 19 мая. Для спортсменов будут доступны дистанции в 1, 5, 10 и 21,1 км. Планируется, что спортивный фестиваль объединит порядка 4 тыс. горожан.

Забег «Ночная Казань» запланирован на 27 июля. Регистрация уже открыта. Маршрут «Ночной Казани» пройдет по Кремлевской набережной. Подробности о мероприятии появятся позднее.

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Разиль Самигуллин