На KazanForum впервые пройдут заседания межведомственных комиссий России и стран ОИС

На полях Форума впервые пройдут заседания нескольких межведомственных комиссий. Эти мероприятия станут частью насыщенной программы форума, который пройдет в Казани с 18 по 20 мая.

В числе крупных событий — заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». В этом году темой заседания станет «Россия — Исламский мир: справедливое многополярное мироустройство и безопасное развитие». На полях форума пройдет сессия ЮНЕСКО.

Также в рамках KazanForum состоится пленарное заседание «Финансовая и логистическая инфраструктура России и стран ОИС». Это заседание будет транслироваться на федеральном канале и в сети Интернет. Всего на площадке KazanForum ожидается подписание 45 соглашений.



Центральной темой деловой программы станут исламские финансы. Запланирован ряд профильных мероприятий, в том числе сессия Национального банка РФ, заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию, курс по исламским финансам организации по разработке шариатских стандартов ААОIFI и семинары Исламской палаты халяльных услуг. Все слушатели курсов получат соответствующий сертификат.

Важной частью программы KazanForum станет форум Торгово-промышленных палат. В нем примут участие представители 14 стран. В программе форума обозначены двусторонние сессии стран, нацеленные на решение экономических вопросов.

Традиционный показ благопристойной моды Modest Fashion Day также является частью 15-го форума KazanForum. О своем участии в мероприятии заявили 10 дизайнеров, в том числе из Франции. Показ состоится в отеле «Корстон» 18 мая.

Напомним, для участия в Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» зарегистрировалось около 11 тысяч человек из 79 стран. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

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Разиль Самигуллин