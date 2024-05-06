Казанские дзюдоисты стали серебряными призерами юношеского Кубка Европы

Казанские спортсмены Анна Петрунина и Илья Симонов заняли второе место на юношеском Кубке Европы по дзюдо. Соревнования прошли в азербайджанском городе Гейгель.

Всего в турнире приняли участие представители 14 стран, в том числе спортсмены из Татарстана. В весовых категориях свыше 70 кг и до 81 кг соответственно серебряные медали завоевали Анна Петрунина и Илья Симонов.

Ребята являются воспитанниками РСШОР «Батыр». Их тренируют Эльмира Коберник, Марат Гараев, Наталья Самойлова и Левана Тедешвили. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта Татарстана.

Ранее в поединке по регби «Локомотив-Пенза» потерпел поражение от казанской команды «Стрела-Ак Барс» в серии послематчевых ударов, что принесло «Стреле-Ак Барсу» первую победу в истории Суперкубка России. Матч проходил на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске при участии 7 102 зрителей.

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Разиль Самигуллин