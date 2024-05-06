Затраты на растениеводство обойдутся Татарстану в 79 миллиардов рублей

Фото: Илья Репин

Производство растениеводческой продукции в Татарстане за год подорожало на 3 млрд рублей с лишним. Если в прошлом году затраты аграриев составляли 76,1 млрд, то в этом году, чтобы сохранить ресурсную обеспеченность полеводства, по предварительным расчетам, необходимо уже 79 млрд рублей. Об этом доложил сегодня в ходе брифинга вице-премьер — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Из этой суммы на весенне-полевые работы будет направлено 38,8 млрд рублей:



в том числе: на удобрения — 12,5 млрд рублей;

семена — 7,4 млрд рублей;

средства защиты растений — 5,8 млрд рублей;

ГСМ и запчасти — 4,9 млрд рублей;

прочие затраты — 8,2 млрд рублей (зарплата — 4,6, амортизация — 3,2, затраты на страховку — 0,5 млрд рублей).

Производство растениеводческой продукции в Татарстане за год подорожало на 3 с лишним млрд рублей. Сафина Аделия / realnoevremya.ru

В прошлом году на весенне-полевые работы выделили 37,3 млрд рублей. По данным Минсельхозпрода РТ, в текущем 2024-м посевная площадь составит 2,7 млн га, что на уровне прошлого года, включая 1,8 млн га ярового сева:



яровые зерновые — 935 тыс.га:

390 тыс. га — яровая пшеница;

372 тыс. га — ячмень;

63,5 тыс. га — горох;

26,3 тыс.га — гречиха;

технические — 502 тыс. га, увеличиваются площади рапса и подсолнечника на 55 тыс. га (за счет зерновых культур):

55 тыс. га — сахарная свекла;

168 тыс. га — рапс;

213 тыс.га — подсолнечник;

4,6 тыс. га — картофель (СХО и КФХ) (все категории — 43 тыс. га);

2,0 тыс. га — овощи (СХО и КФХ) (все категории — 8,9 тыс.га);

кормовые (СХО и КФХ) — 694 тыс. га.



Василя Ширшова