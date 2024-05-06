Бенуа Гру стал новым главным тренером хоккейного «Трактора»

Канадский специалист Бенуа Гру стал новым главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги «Трактор». Контракт рассчитан на два года, отмечает пресс-служба лиги.

Бенуа Гру тренировал команды в канадских юниорских лигах, молодежную сборную Канады (в том числе был главным тренером в 2015 году, когда сборная победила на чемпионате мира) и команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».

Генеральный менеджер клуба Алексей Волков рассказал о причинах назначения:

— Перед назначением мы получили множество положительных рекомендаций от действующих игроков, работавших с Гру, функционеров Федерации хоккея Канады и генеральных менеджеров заокеанских клубов. Они говорили о том, что он является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силен тактически и умеет мотивировать хоккеистов, — отметил Волков.

В ближайшие дни новый главный тренер приступит к формированию своего тренерского штаба, где имеет полный карт-бланш. Алексею Заварухину предложено остаться в системе клуба и возглавить «Челмет», подытожил генеральный менеджер клуба.

Напомним, челябинский «Трактор» под руководством Алексея Заварухина дошел до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков