Казанский суд взыскал с пожизненно осужденного Галявиева еще 1,4 млн рублей

Фото: Ирина Плотникова

Как выяснило «Реальное время», с сидельца «Черного дельфина» Ильназа Галявиева принудительно взыщут 1 млн 409 тысяч рублей. Соответствующий иск прокуратуры Татарстана к осужденному за расстрел гимназии №175 удовлетворил Советский райсуд Казани.



Указанная сумма должна быть перечислена в пользу исполкома Казани, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе райсуда.

Напомним, прокурорский иск основан на заключении судебной экспертизы, проведенной при расследовании уголовного дела о трагедии 11 мая 2021 года, когда погибли семь учеников и двое педагогов учебного заведения. Именно в 1,4 млн рублей эксперты оценили повреждения от взрыва на первом этаже учебного заведения, который в мае 2021-го устроил бывший выпускник, и другой ущерб зданию и имуществу гимназии от его действий.

Ранее данный иск исполкома оставил без рассмотрения Верховный суд РТ, который в апреле 2023 года приговорил Галявиева к пожизненному сроку за массовое убийство, покушение, изготовление и применение взрывчатого устройства, а также за умышленное повреждение здания и имущества гимназии. При постановлении приговора суд удовлетворил иски потерпевших — родителей погибших и выживших гимназистов — на 22 млн рублей.



В феврале 2024-го в счет погашения этой суммы приставы через Советский суд добились разрешения выставить на торги принадлежащую осужденному треть доли в казанской квартире — для погашения морального вреда потерпевшим. На тот момент из колонии особо режима в Соль-Илецке поступили всего 2,5 тысячи рублей, удержанных с зарплаты Ильназа Галявиева.

Ни в одном из этих заседаний сам осужденный участия не принимал.