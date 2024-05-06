В Минэкологии РТ сообщили о содействии следствию по жалобе одного из бывших сотрудников ведомства

Работники Следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Татарстан провели мероприятия в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ в рамках рассмотрения дела по жалобе бывшего начальника Заволжского территориального управления на одного из сотрудников ведомства. Пресс-служба Минэкологии РТ сообщает:

— Руководство ведомства заинтересовано в объективном рассмотрении жалобы и оказывает всестороннее содействие следствию. Все запрошенные документы и информация были представлены правоохранительным органам.

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