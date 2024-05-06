Сборная Республики Татарстан стала чемпионом Первенства России по водному поло среди юниоров до 21 года

Финал соревнований прошел с 28 апреля по 3 мая в подмосковном городе Раменское. По ходу турнира татарстанские спортсмены одержали 5 побед подряд, а в золотом матче разгромили ватерполистов из Санкт-Петербурга со счетом 13:4.

Казанский нападающий Богдан Комаров был признан лучшим игроком турнира. В состав сборной Татарстана вошли только воспитанники казанской СШОР по водному поло.

Тренерами выступили Евгений Ярощук и Николай Шепелев. Ранее уверенная домашняя победа «КОС-Синтеза» во втором финальном матче серии чемпионата России вернула казанцам золото в водном поло.

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Разиль Самигуллин