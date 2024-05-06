На проведение весенне-полевых работ в Татарстане требуется 38,8 млрд рублей

На проведение весенне-полевых работ в Татарстане требуется 38,8 млрд рублей. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров на брифинге в Доме правительства.

По словам министра, теплый апрель благоприятно повлиял на состояние озимых культур. С осени в оптимальные сроки было посеяно 550 тыс. га озимых. Из-за недостатка влаги 17%, или 94 тыс. га, ушли в зиму неразвитыми (в фазе шильца). Однако на сегодняшний день состояние 92%, или 508 тыс. га, оценивается как хорошее и удовлетворительное. Гибель составляет менее 1%.

Подкормку озимых культур и многолетних трав провели на площади 769 тыс. га, что составляет 87% от плана. Боронование посевов и зяби проведено на площади 2,2 млн га (77%).

Первыми на сев вышли Новошешминский, Чистопольский, Дрожжановский, Нижнекамский и Аксубаевский районы (17 апреля). На сегодня посеяно 684,2 тыс. гектаров яровых культур, что составляет 38% от плана (план 1802 тыс. га). К посевным работам приступили во всех районах.

Также Марат Зяббаров отметил некоторые хозяйства, которые уже завершили сев яровых культур: КФХ Исламов Муслюмовского района, ООО «Алан и ООО «Агронур» Буинского района. Более 80% работ завершены в ООО «АгроТрансПорт» Дрожжановского (92%), ООО «Урал» Кукморского района (86%), ООО АФ «Казанка» Арского района (86%).

В прошлом году на производство растениеводческой продукции в Татарстане было вложено 76,1 млрд рублей. В этом году, по предварительным расчетам, необходимо уже 79 млрд рублей, из них на весенне-полевые работы — 38,8 млрд рублей.

Министр подчеркнул высокую готовность к проведению весенне-полевых работ и заверил, что будут приложены все усилия для успешного проведения посевной. Напомним, в начале мая в Казани неожиданно наступили заморозки, что стало серьезной проблемой для местных фермеров. Мэрия города активно работает над включением отопления в домах, чтобы обеспечить жителей теплом в такую непогоду, однако аграрии терпят значительные потери из-за морозов.

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Разиль Самигуллин